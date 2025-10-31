الشركة المتحدة: حقوق بث افتتاح المتحف المصري الكبير هدية لكل القنوات المصرية والعربية والأجنبية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها ستُهدي ترددات نقل افتتاح المتحف المصري الكبير- المرتقب غدا السبت 1 نوفمبر- للقنوات المصرية والعربية والأجنبية.

وأوضحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيان لها، أن إهداء ترددات نقل افتتاح المتحف المصري الكبير للقنوات؛ يأتي حرصا على إتاحة الفرصة أمام ملايين المشاهدين في مختلف دول العالم، للاستمتاع بمتابعة فعاليات الحفل لحظة بلحظة؛ لنقل الصورة الحقيقية لمصر الحديثة، والتعريف بعظمة تراثها الإنساني الفريد.

افتتاح المتحف المصري الكبير

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء غدٍ السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وتستعد مصر لحدث تاريخي يترقبه العالم بأسره، مع افتتاح المتحف المصري الكبير غدًا السبت، ومن المتوقع أن يشهد المتحف تدفق ملايين الزوار من داخل وخارج مصر، ليصبح نقطة جذب سياحية وثقافية عالمية، تعكس عظمة الحضارة المصرية العريقة وأهميتها على مدار التاريخ.