تنفيذ 1350 قفزة على سفح الأهرامات قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الوزير الدكتور أشرف صبحي، وإشراف الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالتعاون مع فريق مصر للقفز الحر، فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان القفز الحر بالمظلات “Jump Like a Pharaoh Vol.8”.

ويعد هذا هو أكبر مهرجان قفز رياضي بالمظلات في تاريخ مصر، بمشاركة قياسية وصلت إلى 1000 مشارك، من 27 دولة، بينهم 250 قافزًا أجنبيًا، و30 مشاركًا من مصر، على مدار 6 أيام كاملة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المهرجان أصبح علامة بارزة على خريطة الرياضة والسياحة العالمية، موضحًا أن الوزارة مستمرة في دعم الفعاليات التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها كوجهة رياضية وسياحية دولية.

وأشاد بالنجاح التنظيمي والتنوع الثقافي الذي تميزت به النسخة الثامنة.

ويشار إلى أن المهرجان يُقام تزامنًا مع احتفالات مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير غدا السبت 1 نوفمبر 2025، في مشهد يجسد الدمج المتميز بين الرياضة والسياحة، ويبرز مكانة مصر العالمية كوجهة رائدة في تنظيم الفعاليات الرياضية ذات الطابع السياحي الفريد.

وشهدت الفعاليات تنفيذ 1350 قفزة في سماء أهرامات الجيزة من ارتفاع بلغ 15000 قدم، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة وتعاون بين مختلف الجهات لضمان سلامة المشاركين ونجاح الحدث بأعلى المعايير الدولية.

وشهدت النسخة الثامنة من المهرجان تنفيذ القفز الليلي للمرة الرابعة، حيث حلق القافزون في سماء الأهرامات ليلًا في أجواء ساحرة، بينما كانت الأهرامات مضيئة بشكل أضفى مشهدًا مبهرًا غير مسبوق، جعل الحدث محط أنظار الإعلام الدولي والمشاركين من مختلف الدول.

وأجرى المشاركون الأجانب زيارات لعدد من المعالم السياحية والأثرية، شملت المتاحف المصرية، والقاهرة التاريخية، والأقصر، وأسوان عبر رحلات "نايل كروز"، إضافة إلى أنشطة الغوص في الغردقة قبل وبعد المهرجان، مما ساهم في تعزيز التجربة السياحية الشاملة.

وقد تجاوز عدد الليالي السياحية للمشاركين 5000 ليلة موزعة بين القاهرة، والغردقة، والأقصر، وأسوان، بما يعكس الأثر الاقتصادي والسياحي الكبير للمهرجان.