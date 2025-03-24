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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحدث الوزراء: مصر تسعى لتكون مركزا رئيسيا للطاقة المتجددة من خلال الهيدروجين الأخضر

المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني
المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني
أ ش أ

 أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن المشاريع المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر تعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز رئيسي في هذا المجال.


وأوضح الحمصاني - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز) - أن مصر تمتلك مجموعة من المواقع الاستراتيجية المتميزة القادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يدل على حرص الحكومة على تقديم الحوافز والموارد اللازمة لإقامة هذه المشاريع التي تعتبر أولوية وطنية.


وأشار إلى أنه خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس تم عرض مجموعة من المشروعات المحتملة لتساهم في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وهو ما يدعم الأهداف الطموحة لمصر لزيادة نسبة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2030 .. مؤكدا أن رئيس الوزراء يتابع بشكل مستمر الجهود المبذولة لتلبية احتياجات الاستهلاك الكهربائي خلال فصل الصيف.


ولفت إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل بالتنسيق مع وزارتَي البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية لاتخاذ خطوات فعالة لضمان تلبية احتياجات الطاقة، قائلا "إن عمليات التنسيق تشمل دراسة الاحتياجات من الوقود لمحطات الكهرباء التقليدية وضمان توفير جميع المتطلبات اللازمة خلال الأشهر المقبلة". 


وأضاف الحمصاني "أن الدولة المصرية تبذل جهودا لتعزيز الربط الكهربائي مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة المملكة العربية السعودية، لتأمين مصادر الطاقة بشكل أفضل"، مشددا على أن تأمين الأراضي وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة يمثلان ركيزة أساسية في هذه الجهود، مما سيساعد على استيعاب أي زيادة طارئة قد تحدث خلال فصل الصيف.
 

فصل الصيف مجلس الوزراء الطاقة الجديدة والمتجددة إنتاج الهيدروجين الأخضر

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