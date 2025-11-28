قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 28-11-2025
«أهلي 2009» يفوز على سيراميكا بهدف نظيف
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوز المصري على زيسكو
نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج
بعد قرار وزيرة التضامن بشأن موعد السداد.. أسعار حج الجمعيات الأهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وجّه النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الحاسم في رفض مخطط التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين، وتمسكه الثابت بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة المنعقدة الآن بعنوان "كيفية تعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط.. وإعادة إطلاق عملية برشلونة بمناسبة الثلاثين لانطلاقها"، وذلك ضمن فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية وقمة رؤساء البرلمانات، المنعقدة في مقر مجلس النواب.

وقال أبو العينين، إن الحديث عن التعاون الاقتصادي بين دول المتوسط لا يمكن فصله عن الأزمات المشتعلة في المنطقة، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال في مقدمة الدول الساعية لحل النزاعات الإقليمية.

وأشار إلى القمة المصرية – الأمريكية في شرم الشيخ، التي وضعت خطوات تنفيذية ضمن خارطة طريق واضحة، نجحت بالفعل في وقف الحرب على غزة، بينما يجري العمل على استكمال باقي البنود.

وأكد رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أن مصر تدعو دول العالم إلى مواصلة الجهود والضغط على إسرائيل من أجل الوصول إلى سلام شامل.

وأضاف أن مناقشات المنتدى ستتناول أيضًا الأزمة السودانية والحاجة العاجلة لوقف فوري لإطلاق النار، إلى جانب التحديات المرتبطة بملف مياه النيل والتصرفات الإثيوبية الأحادية، فضلًا عن استعراض الأوضاع في سوريا ولبنان والحكومة الليبية.

وشدد أبو العينين على أن مصر تحمل أعباء أزمات المنطقة على عاتقها، وتقوم بدور الوسيط لاحتواء النزاعات، مجددًا التأكيد على ثوابت الموقف المصري: «لا للتهجير، لا للتصفية، لا للإبادة الجماعية مؤكدًا أن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون على حساب أرض أخرى أو الشعب المصري.

وأشار إلى أن قرارات الأمم المتحدة جددت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والاعتراف بها، مرحبًا بأي قرارات تدعم هذا الحق المشروع.

وأكد أبو العينين أن وقف الحرب كان خطوة ضرورية، إذ لا يوجد منتصر في هذا الصراع الذي خلّف الدمار والقتل، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لبدء مرحلة الإعمار.

كما شدد على ضرورة الالتزام بقرارات مؤتمر شرم الشيخ، مؤكدًا أنه لا مجال للتنصل منها، فالقضية ليست فلسطينية فقط، بل قضية عالمية، والعالم كله طالب بوقف الحرب والعودة إلى صوت العقل والمنطق، تمهيدًا لاستئناف مشاورات ومفاوضات جادة نحو السلام.

أبو العينين النائب محمد أبو العينين عبد الفتاح السيسي رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

ترشيحاتنا

اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية

برلمان المتوسط: المأساة في فلسطين ليست مجرد أزمة إنسانية.. والسلام لن يتحقق إلا بالدولة المستقلة

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

من داخل مجلس النواب.. بدء اجتماع لجنة الطاقة والبيئة ببرلمان المتوسط

ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب

برلماني: تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية لحظة فاصلة تنهي الدور التاريخي للجماعة إلى الأبد

بالصور

هل يؤدي الريجيم القاسي إلى الموت؟.. تحذير جديد بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد

الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد