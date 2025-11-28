برئاسة أبو العينين.. انطلاق اجتماع المكتب الموسع لـ برلمان المتوسط من القاهرة

انطلق منذ قليل اجتماع المكتب الموسع لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تمهيدا لانطلاق أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والتي يستضيفها مجلس النواب المصري بشأن "كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة" وذلك في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجمعية برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وانطلقت منذ قليل اجتماعات تحضيرية للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الخمسة، وهي لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الانسان ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية والتعليم ولجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطية ولجنة الطاقة والبيئة والمياه ولجنة تحسين جودة الحياة وتعزيز التبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافية. وسيتضمن جدول أعمال اجتماعات اللجان التحضير لكافة الموضوعات المطروحة على أجندة أعمال منتدى الجمعية وقمة رؤساء البرلمانات، والتي من شأنها تعزيز دور الشق البرلماني للشراكة الأورومتوسطية باعتباره جسرًا للتواصل الإنساني والحضاري بين شعوب المنطقة الأورومتوسطية.

ومن المقرر أن يفتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يوم السبت أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء، التي يشارك فيها رؤساء ونواب رؤساء وممثلو برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية.