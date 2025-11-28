قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار وزيرة التضامن بشأن موعد السداد.. أسعار حج الجمعيات الأهلية

عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م، بعد قرار وزيرة التضامن لمدة فترة سداد الرسوم أسبوعا يبدأ من أمس الخميس، حيث كشف أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة عن المستويات الثلاثة المعتمدة، مع التأكيد على أن جميع البرامج تشمل الوجبات بشكل كامل. 

أسعار حج الجمعيات الأهلية

وجاءت أسعار حج الجمعيات على النحو التالي: المستوى الأول فئة الخمس نجوم بالقرب من الحرم بقيمة 415 ألف جنيه شامل الوجبات، بينما حُدد سعر برامج المستوى الثاني بمبلغ 262 ألف جنيه شامل الوجبات أيضًا، في حين جاء المستوى الثالث الذي يبعد عن الحرم بمسافة لا تتجاوز 1400 متر بقيمة 228 ألف جنيه شاملاً الوجبات.
 

تفاصيل الأسعار واستثناء تذاكر الطيران

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن أسعار المستويات الثلاثة لا تشمل تكلفة تذكرة الطيران، والتي سيتم الإعلان عن قيمتها لاحقًا بعد الانتهاء من التنسيق مع شركة مصر للطيران. 

وأوضح أنه سيتم نقل الحجاج عبر مطار المدينة المنورة سواء في رحلات الذهاب أو العودة، مع السماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية داخل مصر المعتمدة لنقل الحجاج. 

كما سيتم توفير خدمات نقل إضافية للحجاج من محافظاتهم إلى المطارات المصرية في الذهاب والعودة لضمان سهولة التنقل وتخفيف الأعباء عليهم.

إجراءات قرعة حج الجمعيات الأهلية

كانت قد شهدت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ – 2026م، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة، إضافة إلى الدكتور علي جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزير التضامن الاجتماعي.

 وتم التأكيد خلال الفعاليات على أن النتائج النهائية للقرعة ستُعلن عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والموقع الرسمي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إلى جانب نشرها في المديريات والإدارات الاجتماعية بمختلف المحافظات.

تكرار المشاركة والالتزام بالإعلان الرسمي

وخلال فعاليات القرعة الإلكترونية التي أُجريت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، تكرر التأكيد على حضور القيادات الدينية والتنفيذية ذاتها، حيث شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والدكتور علي جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، بالإضافة إلى الدكتور محمد العقبي مساعد وزير التضامن الاجتماعي.

وتمت الإشارة مجددًا إلى أن إعلان نتائج القرعة سيتم نشره إلكترونيًا وفي المديريات والإدارات الاجتماعية لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات لجميع المتقدمين دون استثناء.

ترتيبات نهائية لخدمة الحجاج

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن جميع الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان مستوى عالٍ من الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية، سواء على مستوى الإقامة أو الوجبات أو التنقلات، مع الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة من المؤسسة القومية لتيسير الحج. كما أشارت إلى استمرار التنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لتوفير أفضل الخدمات للحجاج خلال فترة أداء المناسك.

