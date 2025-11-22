ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

تقدم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بخالص التهنئة للحجاج الفائزين بالقرعة الإلكترونية لحج الجمعيات، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لموسم 1447 هجريا 2026 ميلاديا، متمنيًا لهم حجا مبرورًا وذنبا مغفورًا وطاعة مقبولة.

- إجراء القرعة لاختيار 12 ألف حاج

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، الأوراق المطلوبة بعد الحصول على نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026، موضحة أنه تم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، مؤكدة أنه يمكن الحصول على النتيجة من موقع المؤسسة القومية لتيسير الحج

كانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج قد شهدت إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم لموسم حج 1447هـ- 2026م.

وأجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم ما يزيد على 36 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.