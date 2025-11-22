إعلان نتيجة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026.. اليوم

تشهد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م.

وسيتم إعلان النتائج النهائية لقرعة حج الجمعيات الأهلية على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

رابط نتيجة حج الجمعيات الاهلية لعام 2026

يقوم الراغب في الاستعلام عن قرعة حج الجمعيات بالدخول لبوابة الحج المصرية.

خطوات نتيجة حج الجمعيات لعام 2026

يقوم الراغب في الاستعلام عن قرعة حج الجمعيات بالدخول لبوابة الحج المصرية بالبحث عنها عبر محرك البحث جوجل.

الضغط على «الاستعلام» عن طلب حج الجمعيات.

إدخال الرقم القومي الخاص بمقدم الطلب في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال الكود الموجود على الصفحة الخاصة بالتقديم، ثم الضغط على بحث.

ليظهر على الفور النتيجة الخاصة بقرعة الحج للمستعلم عنها بالإضافة إلى اسم المحافظة.

تجرى القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية، التي خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم لهذا الموسم ما يزيد على 36 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

وتعلن النتائج النهائية للقرعة "أصلي - احتياطي بنسبة 30%“ على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.