الصحفيين تعلن رسوم الحج لعام (1447هـ - 2026م )

أعلنت لجنــــة الحج والعمرة عن قبول جميع الزملاء الصحفيين المتقدمين لأداء فريضة الحج ضمن بعثة حج النقابة، على أن تُجرى قرعة علنيه على أسر الصحفيين من الدرجة الأولى والشقيق يوم السبت (22/11/2025)  في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالدور الثالث بمبنى النقابة ويبدأ تحصيل رسوم الحج لهذا العام (1447هـ - 2026م) ، اعتبارًا من الأحد (23/11/2025م) حتى الخميس الموافق (27/11/2025م) للزملاء الصحفيين الأساسيين، والفائزين فى القرعة من أُسرهم على النحو التالى:

مكة المكرمة منطقة النزهة/العزيزية  

الاقامة فى المشاعر المدينة المنورة  تكلفة البرنامج بدون الطيران

فندق أنجم 5 نجوم 5 ليالى  بالإفطار والعشاء بوفيه مفتوح إقامة فى عمائر فندقية بالإفطار والغذاء والعشاء توفير باص للحرم  فى عرفات ومنى طوافة اقتصادي شاملة الوجبات

 فندق موفنبيك 5 نجوم 4 ليالى بالإفطار والعشاء بوفيه مفتوح  185000 جنيه بتخفيض  77  ألف جنيه عن السعر فى ضوابط وزارة السياحة.

يتم السداد فى حساب النقابة بالمصرف المتحد بموجب إذن دفع يحصل عليه الزميل من الدور الأول بمبنى النقابة. 

الانتقال من مكة المكرمة الى المدينة المنورة بقطار الحرمين.
   الأوراق المطلوبة :
1- ايصال السداد .
2-عدد (10) صورة شخصية بخلفية بيضاء .
3-تقرير طبى مميكن من المستشفيات المخصصة لذلك من وزارة الصحة تفيد المقدرة على الحج.
4-بطاقة صحية حديثة من أحد مكاتب وزارة الصحة مثبت بها تطعيم الالتهاب السحائي لكل الحجاج. 
5-صحيفة الحالة الجنائية (الفيش المميكن) من السجل المدنى .
6-شهادة تحركات من إدارة الجوازات. 

    ملحوظة :
1-  السعر بدون تذكرة الطيران .
2- يُستبعد من يثبت عدم استيفائه شروط وضوابط وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو وزارة الحج السعودية ويتحمل كافة  الرسوم الإدارية طبقا للضوابط الواردة فى هذا الشأن. 
3- أي رسوم جديدة تفرضها السلطات السعودية أوالمصرية أو تغيير فى سعر العملة بالريال يتحملها الحاج. 
4- فى حالة إلغاء الحجز يتحمل الحاج كافة الرسوم المقررة من وزارة الداخلية.

