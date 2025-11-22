قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل

قرعة حج الجمعيات
قرعة حج الجمعيات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يبحث معظم المتقدمين فى حج الجمعيات الأهلية عن طريقة الإستعلام عن نتيجة القرعة الإلكترونية .

يمكن الإستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية لعام ٢٠٢٦ عن طريق الخطوات الأتية .

افتح اللينك

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/InternetSearch/SearchInternetForDraw.xhtml

اكتب الرقم القومي ١٤ رقم انجليزي بدون مسافات 

اكتب رقم المصنع حرفين انجليزي كبير وأرقام تحت صورتك في البطاقة الشخصية تكتب بدون مسافات 

اكتب اختبار التحقق المكتوب أمامك انقله تحته مرة أخرى بالظبط بدون مسافات.

ثم ندوس( بحث) النتيجة إما تكون: مبروك فوزك بفرصة حج اومدرج بقائمةإحتياطي القرعة، اولم تصبك القرعة العشوائية

ملحوظة :لنجعل الصورة مثل شاشة الكمبيوتر 

نفتح اللينك

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/InternetSearch/SearchInternetForDraw.xhtml

ندوس على الثلاث نقاط فوق على اليمين 

نختار open in external browser 

أو نلاقيdesktop site نعمل جنبها (علامة صح)

تظهر الصورة كأنها شاشة كمبيوتر والكتابة تظهر كاملة.

إجراءات قرعة حج الجمعيات
 شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم لموسم حج 1447هـ- 2026م.

وأجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم ما يزيد على 36 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.
 
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام التي ستنفذها جمهورية مصر العربية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن القرعة الإلكترونية أجريت اليوم على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لحج الجمعيات الأهلية أو الداخلية أو السياحة، وتجري دون تدخل عنصر بشري نهائيا، وتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات.

وأشادت بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية، والتي تتحمل شرف خدمة ضيوف الرحمن؛ انطلاقاً من مسؤوليتها الدينية وموقعها القيادي في العالم الإسلامي، والتي جعلت من الحج نموذجًا عالميًا يُدرّس في فن إدارة الحشود، عبر تطوير منظومة من الخدمات وحُسن التنسيق مع البعثات واعتمادها على تقنيات ذكية، وبنية تحتية متقدمة واهتمام خاص بالفئات الأكثر احتياجاً ككبار السن وذوي الإعاقة، مثمنة كذلك التعاون المثمر مع شركة بشرى الضيافة لخدمات الحجاج والمعتمرين،تلك المؤسسة الرائدة التي تقدّم نموذجًا يُحتذى به في خدمات الطوافة والمشاعر المقدسة، وتقديم الخدمات الراقية للحجيج ترتكز على الأصالة، والجودة والرعاية، بهدف منحهم تجربة إيمانية راقية وآمنة.

وأكدت أنه لأول مرة منذ إنشاء المؤسسة القومية لتيسير الحج، يشرق موسمها الجديد للحج، دون مؤسسها الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والذي غيبه الموت هذا العام، والذي أسس هذا الكيان الصلب عام 2007، فرحمة الله على أحد أبطال مصر المخلصين.

وأشارت إلى أن  وزارة التضامن ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج لا تدخر جهدًا في تسهيل أداء حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية لفريضة الحج عندما يكتبها الله لهم، نعمل على توفير كل ما يلزم لضمان راحتهم وسلامتهم خلال رحلة الحج المقدسة، لأننا نرى في رعاية الحجاج واجبًا دينيًا ووطنيًا وشرفًا كبيرًا لنا، وقد اتخذنا إجراءات استثنائية هذا العام لضمان أن يتمكن حجاجنا من تأدية المناسك في أفضل الظروف، وقد شملت جهود الوزارة في الاستعداد المبكر، فبدأت المؤسسة الإعداد لموسم الحج لهذا العام مع نهاية موسم حج 1446 هجرياً؛ حيث عكف مجلس أمناء المؤسسة على التخطيط الجيد لموسم الحج حتى نستمر في عهدنا في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والذين يستحقون منا بذل الجهد والتخطيط المرتكز على خبرات المؤسسة وتميزها في مواسم الحج السابقة. 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تنسيقا ودعما متواصلا، حيث نسقنا العديد من التحركات مع كافة الجهات الشريكة؛ في طريقنا لتوفير كافة الخدمات وتسهيل كافة الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام، فننسق ونتعاون بشكل مستمر مع وزارة الداخلية لاختيار الحجاج من خلال بوابة الحج الموحدة وإنهاء كافة إجراءات موسم الحج حتى عودة الحجاج، وننسق ونتعاون مع وزارة الصحة لتوفير التطعيمات والإرشادات الصحية اللازمة قبل السفر وتوقيع الكشف الطبي للحجاج وإنشاء عيادات بمقر إقامة حجاجنا سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لتوفير الرعاية الصحية لهم، وكذلك ننسق ونتعاون مع وزارة الطيران بشأن تيسير رحلات الحجاج عبر الشركة الوطنية من خلال استخدام المطارات الإقليمية المتاحة لهذا العام واستخدام مطار المدينة سواء في الذهاب أو العودة، فضلا عن التنسيق  مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لمد البعثة الإشرافية بعدد من الواعظين والواعظات لتقديم الإرشاد والوعظ للحجاج، وكذلك ننسق ونتعاون مع السلطات السعودية عبر بعثة الحج الرسمية لضمان استقبال حجاجنا وتوفير الدعم لهم منذ لحظة وصولهم الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. 

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي أنه قريبا سيتم فتح باب التقدم للإشراف للمشرفين من أعضاء الجمعيات الأهلية وممثلي الجهة الإدارية بالمحافظات مع الاستمرار في منح الفرصة للسيدات في التقدم للإشراف.

وفيما يتعلق بشركة العمرة التابعة للمؤسسة القومية لتيسير الحج فقد تم إنهاء كافة إجراءاتها وستكون أولي رحلاتها بداية من شهر شعبان المقبل.

مستويات حج الجمعيات 

و قال أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي إنه في إطار تلبية رغبات المواطنين من أعضاء الجمعيات الأهلية؛ وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم عدد 3 برامج للحج وفقًا للآتي:
-  مستوى أول ..«فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي».
-  مستوى ثاني .. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 800 مترًا من الحرم المكي».
-  مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1500 متر من الحرم المكي».
 
وأشار عبد الموجود إلى أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي: المستوى الأول بمبلغ 415  ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ  262 ألف جنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 228 ألف جنيه وشامل الوجبات، مشددا على أن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، كما أن المستويين الثاني والثالث سعرهما أقل من الموسم الماضي.

وأضاف أن رحلة الحج لهذا الموسم ستشهد الاستمرار في توفير الوعظ الديني للحجاج من قبل الوزارة، وذلك بالتنسيق مع  الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.
 
وأوضح عبد الموجود أن إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز الـ36  ألف مواطن ومواطنة، وذلك من خلال 2843 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 42 % وبلغت نسبة السيدات 58% ، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولي بين المحافظات المتقدمة.
 
وأضاف عبد الموجود أنه على الحجاج المختارين في القرعة البدء في سداد تكلفة المستوى بداية من غدا الأحد الموافق 23 نوفمبر  في أحد البنوك الحكومية " مصر- الأهلي – القاهرة " أو البريد المصري، وذلك حتي يوم الخميس الموافق ٢٧ نوفمبر الجاري لاتمام الإجراءات، وفي حالة عدم اتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

