لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار، تبحثين عن وجبة صحية وسريعة تمنحك الطاقة وتبقيك ممتلئة طوال اليوم؟ لفائف الدجاج مع الأفوكادو والخضار هي الحل المثالي.

تجمع هذه الوجبة بين البروتين المهم للطاقة، والدهون الصحية من الأفوكادو، والألياف من الخضار، لتكون وجبة متوازنة وسهلة التحضير يمكن تناولها في أي وقت من اليوم، للشيف سلمى أحمد.

المكونات لعمل لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

صدر دجاج مشوي ومقطع شرائح

نصف ثمرة أفوكادو مقطعة شرائح

أوراق خس طازجة

شرائح خيار وجزر رفيعة

تورتيلا قمح كامل

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة التحضير خطوة بخطوة

سخني التورتيلا قليلًا على المقلاة أو في الميكروويف لتصبح مرنة.

ضعي أوراق الخس الطازجة على التورتيلا كقاعدة.

أضيفي شرائح الدجاج المشوي فوق الخس.

رتبي شرائح الأفوكادو والخيار والجزر على الوجه.

رشي عصير الليمون والملح والفلفل حسب الرغبة.

لفي التورتيلا بإحكام وقطّعيها إلى نصفين لتكون جاهزة للتقديم.

الفوائد الصحية لكل مكون

الدجاج: مصدر غني بالبروتين الذي يساعد على بناء العضلات والحفاظ على الطاقة طوال اليوم.

الأفوكادو: يحتوي على دهون صحية وأحماض أوميغا 3، مفيد للقلب ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

الخضار الطازجة الخس، الخيار، الجزر تمد الجسم بالألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية لتعزيز الهضم والطاقة.

التورتيلا من القمح الكامل: مصدر للكربوهيدرات الصحية التي توفر طاقة مستدامة دون ارتفاع مفاجئ في السكر.

نصائح لتناول هذه الوجبة بشكل صحي