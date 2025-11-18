انتشرت تحذيرات متكررة من خبراء الصحة بأن غسل الدجاج قبل الطهي ليس عادة صحية على الإطلاق، بل قد يكون سببًا في نشر البكتيريا داخل مطبخك وتهديد صحة أسرتك، على عكس ما يعتقده الكثيرون ممن يرون أن غسله يساعد في التخلص من الأوساخ والروائح.

الحقيقة أن هذه الخطوة اليومية التي تقوم بها معظم الأسر يمكن أن تقود إلى تلوث عابر لكل ما يحيط بالحوض، بدءًا من الأسطح وحتى الأدوات والملاعق وربما الطعام الآخر الذي يتم تحضيره في الوقت نفسه.

لماذا غسل الدجاج خطر على الصحة؟

غسل الدجاج قبل الطهي… عادة خطيرة قد تنشر البكتيريا في مطبخك دون أن تشعر

يؤكد الخبراء أن الدجاج النيئ يحتوي بشكل طبيعي على بكتيريا خطيرة مثل:

السالمونيلا

كامبيلوباكتر

وعند غسل الدجاج بالماء، تتناثر قطرات صغيرة جدًا غير مرئية بالعين، تنتشر على مسافة قد تصل إلى 50 سم من الحوض، لتستقر على الأسطح، أو الأواني، أو حتى على يديك وملابسك.

هذه القطرات الملوثة يمكن أن تسبب:

التسمم الغذائي

الإسهال والقيء

ارتفاع الحرارة

التهابات معوية شديدة عند الأطفال وكبار السن

وتحتاج هذه البكتيريا فقط كمية ضئيلة جدًا لتنتقل إلى الطعام وتسبب مشاكل صحية خطيرة.

ما هو التصرف الصحيح بدلًا من غسل الدجاج؟

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه بدلًا من غسل الدجاج بالماء والذي لا يزيل البكتيريا أصلًا يوصي الخبراء بما يلي:

طهي الدجاج بدرجات حرارة عالية كافية لقتل أي بكتيريا.

تجفيف الدجاج بمناديل ورقية دون غسله.

التخلص من المناديل فورًا وعدم إعادة استخدامها.

تنظيف وتعقيم الأسطح بعد تقطيع الدجاج مباشرة.

غسل اليدين لمدة 20 ثانية بالماء والصابون بعد لمس الدجاج النيئ.

لماذا يعتقد البعض أن غسل الدجاج ضروري؟

العادة القديمة المنتشرة في أغلب البيوت العربية تظل مرتبطة بثقافة “التنظيف بالماء” قبل كل شيء، لكن العلم يؤكد أن الماء لا يمكنه القضاء على البكتيريا، بل قد يزيد انتشارها.

الحل الحقيقي هو الطهي السليم، فهو العامل الوحيد القادر على قتل هذه الكائنات الدقيقة الخطيرة.

كيف تحمي أسرتك في المطبخ؟