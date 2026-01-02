بتكلفة 52 مليون جنيه.. أوقاف الوادي الجديد تنتهي من صيانة 11 مسجدا

أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد أنها انتهت من إحلال وتجديد 11 مسجدا على مستوى مراكز المحافظة الخمس ضمن خطة المديرية لصيانه المساجد، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 52 مليونًا 510 ألف جنيه بهدف الارتقاء ببيوت الله وخدمة المصلين.

إحلال وتجديد عددا من المساجد

وقال الشيخ رمضان يوسف المدير العام لـ أوقاف الوادي الجديد، إن المديرية انتهت أيضا من فرش 25 مسجدًا بإجمالي 4000م خلال عام 2025.

وأضاف رمضان ​أنه التقى أئمة المساجد والإدارات على مستوى المحافظة بهدف التأكيد على عدد من التوجيهات المهمة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الدعوية، مشددًا على ضرورة تفعيل مبادرة "صحح مفاهيمك" من خلال دروس وندوات دورية تتسم بالبساطة والوضوح، لتعريف الناس بصحيح الدين ومواجهة الأفكار المغلوطة.

كما أكد أهمية الالتزام بالانضباط الإداري، والذي يشمل التقيد بموضوع الخطبة الموحدة، والالتزام بالزي الأزهري، والمواظبة على مواعيد الدروس والقوافل الدعوية، لضمان وصول رسالة المسجد لكل فئات المجتمع بانتظام.

وفيما يخص بيوت الله، وجه فضيلة الشيخ رمضان يوسف بضرورة العناية التامة بنظافة المساجد وصيانتها بشكل دوري، مؤكدًا أن تهيئة المساجد للمصلين في أفضل صورة هي جزء أصيل من مهامنا التي نعتز بها.