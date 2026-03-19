محافظ جنوب سيناء يستقبل الأنبا أبوللو للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال، الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، على رأس وفد من كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

ورحب كمال، خلال اللقاء اليوم، الخميس، بالأنبا أبولو والوفد المرافق، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس روح التآخي والتواصل بين مختلف الطوائف الدينية في المحافظة.

وقال المحافظ: "مثل هذه الزيارات تعزز الروابط المجتمعية وتؤكد على قيم المحبة والتعاون بين جميع أبناء جنوب سيناء، ونحن نسعى دائمًا لدعم جميع المبادرات التي تعكس وحدة المجتمع واحترام التنوع الديني والثقافي".

من جانبه، أعرب أسقف جنوب سيناء الأنبا أبوللو عن تقديره لاستقبال المحافظ، مؤكدًا أن "عيد الفطر المبارك مناسبة للتلاحم بين الجميع، ونعمل معًا على ترسيخ قيم المحبة والسلام والاهتمام بالمواطنين، وتعزيز روح التعاون بين الكنيسة وأجهزة الدولة لما فيه صالح المجتمع".

وشدد الأسقف على أهمية تعزيز التواصل بين القيادات الدينية والمدنية لتقديم نموذج مشرف من التعاون المجتمعي، معربًا عن أطيب التمنيات بأن يعم الخير والبركة على جميع أهالي المحافظة خلال أيام العيد.