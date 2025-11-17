قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع
قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي
هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب
هل يرحل كهربا عن القادسية الكويتي استجابة لطلب الجماهير برحيل المحترفين؟
خلال لقاء وزير الاستثمار.. شركة عالمية تعلن اهتمامها بدراسة الفرص الاستثمارية في مصر
موقف الأهلي من استعادة رامي ربيعة
الوطنية للانتخابات: من العيوب الجوهرية التي تؤثر على سلامة الانتخابات توجيه الناخبين
قطع عنها المياه والكهرباء.. محامي ميار نبيل يكشف مفاجأة عن احتجاز زوجها لها بالإمارات
بالصور

أسماء عبد الحفيظ

شهد متوسط عمر المصريين ارتفاعًا ملحوظًا خلال العقود الماضية، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن متوسط العمر عند المصريين وصل اليوم إلى 72 – 73 عامًا بعد أن كان أقل بنحو 20 سنة في الستينيات.

وأشار الوزير إلى أن هذه القفزة ليست مجرد رقم، بل انعكاس مباشر لـ تحسن شامل في الرعاية الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

لماذا ارتفع العمر المتوقع للمصريين؟

كشف وزير الصحة أن التحسن الكبير في متوسط الأعمار جاء نتيجة عوامل متداخلة، أبرزها:

  • التوسع في برامج الوقاية ومكافحة الأمراض المزمنة.
  • تحسين مستوى الوعي الصحي بين المواطنين.
  • تطوير البنية التحتية للمستشفيات وتحديث طرق الكشف المبكر.
  • التخلص من أمراض كانت سببًا رئيسيًا في الوفاة المبكرة خلال العقود الماضية.

وأوضح الوزير أن محور العمر الطويل والصحي Healthy Longevity كان أحد المرتكزات الأساسية في المؤتمر العالمي للسكان والصحة 2025، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز جودة حياة المواطن وليس مجرد إطالة سنوات عمره.

أرقام رسمية تعكس التحسن

بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع العمر المتوقع للإناث من 73.4 عامًا في 2022 إلى 74.4 عامًا في 2025، في مؤشر واضح على التطور الصحي والخدمي.

كما كشفت الإحصاءات عن ارتفاع عدد كبار السن في المجتمع المصري بشكل مضطرد، وهو ما يدل على النجاح في تحسين الرعاية الصحية وارتفاع متوسط العمر.

ماذا تعني هذه القفزة للمجتمع؟

هذا الارتفاع في متوسط العمر يحمل دلالات مهمة، أبرزها:

  • تحسن جودة الحياة للمواطنين على مدى مراحل العمر المختلفة.
  • الحاجة إلى برامج وخدمات متخصصة لكبار السن تواكب النمو المتزايد في أعدادهم.
  • تعزيز منظومة التأمين الصحي والرعاية المجتمعية لتلبية احتياجات الفئات العمرية الأكبر.
  • فتح فرص جديدة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
بالصور

