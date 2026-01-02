قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمقبلين على الزواج .. فيديو
تدفيك وتخليك تستمتع .. أفضل 10 مشروبات شتوية لذيذة ومميزة لأحلى الأوقات
مفتي الجمهورية يشيد بأداء القلاجى وأحمد علي في دولة التلاوة
المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

رفضت خطبته فاعتدى عليها بالضرب المبرح.. حكاية فتاة المعادي التي تحولت أحلامها إلى جروح

فتاة المعادي - ارشيفية
فتاة المعادي - ارشيفية
رامي المهدي

لم تكن تتخيل أن رفض أسرتها لخطبة شاب بسبب سوء سلوكه قد ينتهي بمشهد عنف يترك أثره في الجسد والنفس معًا في منطقة المعادي.

فتاة شابة خرجت من بيتها حاملة أحلامها البسيطة، لتعود مصابة بجروح في الرقبة والوجه، بعد اعتداء غادر هز مشاعر أسرتها وأثار تعاطف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

فتاة المعادي

القصة بدأت حين تداول رواد مواقع التواصل منشورًا مدعومًا بصورة، تروي فيه شقيقة الضحية تفاصيل ما حدث، مستغيثة بالأجهزة الأمنية، بعد تعرض أختها للاعتداء على يد شخص كانت تربطها به علاقة سابقة، عقب رفض الأسرة إتمام الخطبة لما بدر منه من سوء سلوك.

تحركت الأجهزة الأمنية سريعًا لكشف ملابسات الواقعة، وبالفحص، تبين أنه في مطلع الشهر الجاري تلقت شرطة المعادي بلاغًا من طالبة تقيم بدائرة القسم، أفادت بتعرضها للاعتداء بالضرب من شخصين، أحدهما كان على صلة سابقة بها، ما أسفر عن إصابتها.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وهما طالبان يقيمان بذات الدائرة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة كما وردت في البلاغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة شرطة المعادي اخبار الحوادث

أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
عملية جراحية
مياة الشرب بالشرقية
