كاتب سوداني: توجد جهات تعمل على زعزعة الأمن تستهدف مصر في المقام الأول

قال الكاتب الصحفي السوداني، مصطفى أبو العزايم، إن ما حدث في السودان هو تمرد على الدولة ومؤسساتها، وتفكيك للقوات المسلحة.

وأضاف مصطفى أبو العزايم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن هناك جهات تعمل علنا وفي الخفاء؛ لضرب وحدة وتماسك السودان.

وأشار إلى أن ما يحدث في أمن واستقرار السودان سيكون له تأثيراته على الشقيقة مصر، وأعتقد أن هنالك جهات تعمل على زعزعة الأمن في المنطقة وتستهدف مصر في المقام الأول.

وأوضح أن المليشيا بدأت بالهجوم والتمرد على الدولة، ومصر تقف وقفة داعمة للسودان، وفتحت أبوابها لملايين السودانيين بعد قيام هذه الحرب، وتنتبه السلطات في مصر لتأمين السودان وجنوب مصر تحديدا؛ لأن هنالك مخططات عالمية تعمل على إعادة توزيع الخريطة ورسمها من جديد، آخرها اعتراف إسرائيل بأرض الصومال.