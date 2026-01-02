أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إننا أمام جهود أمنية غير مسبوقة بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خاصة مع تأمين الأحداث الاجتماعية والسياسة في مواجهة ومكافحة الجرائم.

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن هذا الجهد يتم في وقت تتعاظم فيه التحديات، ووزارة الداخلية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في قمة شرم الشيخ: "أنا شوفت خدمات أمنية ماشوفتهاش في أمريكا"، منوها بأن هذا الكلام هو نتيجة جهود متواصلة، ويقظة أمنية، وعمل متواصل.

وأكد أن وزارة الداخلية لم تعد تتحرك بخطة المطاردة فقط؛ بل بخطة “التفكيك” و"الضربات الدقيقة"، سواء في مواجهة تجار المخدرات، أو جرائم غسل الأموال، أو الاتجار بالبشر.