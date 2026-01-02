نائب وزير الخارجية اليمني: المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح كيانا محظورا بتمرده

أكد نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى أحمد النعمان، اليوم الجمعة، أن المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح كيانا محظورا بتمرده.

وقال نائب وزير الخارجية اليمني في تصريحات لفضائية "العربية" إن المعركة الجارية لن تستمر طويلا.

وطالب النعمان، المجلس الانتقالي الجنوبي، بوقف استخدام الميليشيات.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تمكنت قوات درع الوطن التابعة للحكومة الشرعية اليمنية، من السيطرة على مدينة القطن في محافظة حضرموت اليمنية؛ بعدما أحكمت قبضتها على عدة مناطق عسكرية ومدنية بمسافة تقدر بنحو 170 كم، على خطى "تحرير الإقليم الشرقي وإحلال قوات درع الوطن محل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي".

وفي سياق متصل، أعلن محافظ محافظة حضرموت اليمنية سالم الخنبشي، أن قوات من حلف قبائل حضرموت سيطرت على مناطق ثمود وعقبة عصم.

وأضاف محافظ حضرموت أن قوات العمالقة أخلت مطار الريان بالمكلا ونقدر انسحابهم وحقنهم للدماء، وفقا لما أفادت به فضائية العربية.

ووجه الخنبشي، نداء إلى القوة المفرزة من اللواء السادس والشرطة العسكرية من مدينة عدن وطالبها بإخلاء مطار الريان.