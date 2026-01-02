قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب وزير الخارجية اليمني: المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح كيانا محظورا بتمرده
نائب وزير الخارجية اليمني: المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح كيانا محظورا بتمرده
قرار بشأن مهتز نفسيا روَّع المواطنين بسلاح أبيض في المرج
الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع
كاتب سوداني: توجد جهات تعمل على زعزعة الأمن تستهدف مصر في المقام الأول
هل الزواج صحيح بدون شراء شبكة؟.. أحمد كريمة يعلن مفاجأة
اليمن.. قوات درع الوطن تسيطر على مدينة القطن
التعليم تنفي اشتراط حصول الأهالي على «مؤهل عالي» للقبول بالمدارس الخاصة والدولية
سامو زين يكشف تفاصيل وفاة والده بسبب تشخيص خاطئ
عمرو أديب عن زيارة أنجلينا جولي: الإجابة المصرية ناصعة البياض عن غزة
خطوة بخطوة.. كيفية التقديم على معاش استثنائي؟
أول تعليق من مدرب مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع لاعبين جدد
أخبار العالم

نائب وزير الخارجية اليمني: المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح كيانا محظورا بتمرده

نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى أحمد النعمان
نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى أحمد النعمان
قسم الخارجي

أكد نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى أحمد النعمان، اليوم الجمعة، أن المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح كيانا محظورا بتمرده. 

وقال نائب وزير الخارجية اليمني في تصريحات لفضائية "العربية" إن المعركة الجارية لن تستمر طويلا.

وطالب النعمان، المجلس الانتقالي الجنوبي، بوقف استخدام الميليشيات.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تمكنت قوات درع الوطن التابعة للحكومة الشرعية اليمنية، من السيطرة على مدينة القطن في محافظة حضرموت اليمنية؛ بعدما أحكمت قبضتها على عدة مناطق عسكرية ومدنية بمسافة تقدر بنحو 170 كم، على خطى "تحرير الإقليم الشرقي وإحلال قوات درع الوطن محل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي".

وفي سياق متصل، أعلن محافظ محافظة حضرموت اليمنية سالم الخنبشي، أن قوات من حلف قبائل حضرموت سيطرت على مناطق ثمود وعقبة عصم.

وأضاف محافظ حضرموت أن قوات العمالقة أخلت مطار الريان بالمكلا ونقدر انسحابهم وحقنهم للدماء، وفقا لما أفادت به فضائية العربية.

ووجه الخنبشي، نداء إلى القوة المفرزة من اللواء السادس والشرطة العسكرية من مدينة عدن وطالبها بإخلاء مطار الريان.

نائب وزير الخارجية اليمني وزير الخارجية اليمني المجلس الانتقالي الجنوبي مصطفى أحمد النعمان قوات درع الوطن

