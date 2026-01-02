قرار بشأن مهتز نفسيا روَّع المواطنين بسلاح أبيض في المرج

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام مهتز نفسيا بترويع المواطنين بسلاح أبيض في منطقة المرج بالقاهرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد المهتزين نفسيا بترويع المواطنين، مستخدما سلاحا أبيض، في أحد الشوارع بالقاهرة.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وباستدعاء والدته؛ أقرت بأن نجلها يعاني من اضطرابات نفسية، ويرفض تلقي العلاج اللازم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ إيداعه بأحد مستشفيات العلاج النفسي.