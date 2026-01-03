قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهاية قيود قيصر | إلغاء غير مشروط يفتح آفاق التعافي الاقتصادي في سوريا
رام 1500 TRX تعود من جديد.. وحش الـ بيك أب يواصل التألق
رسالة إيرانية قوية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسأن تصريحات ترامب
15 طلقة .. عدوان إسرائيلي جديد على اليونيفيل في لبنان
شريف حافظ يهاجم التنمر والعنصرية في الدراما: احنا مش متربيين فى الشارع
شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة
إصابة 10 اشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا
أخبار أسوان | افتتاح مسجد النصر بنجع هيكل بإدفو.. ومزايا متنوعة للتأمين الصحى الشامل
اليوم.. نظر محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالسلام
ماذا نقول في بداية الدعاء المستجاب؟.. 7 آداب من هدي النبي
بسعر اقتصادي.. مواصفات تويوتا رايز 2026 في السوق السعودي
شريف حافظ يهاجم التنمر والعنصرية في الدراما: احنا مش متربيين فى الشارع

شريف حافظ
شريف حافظ
يمنى عبد الظاهر

طالب الفنان شريف حافظ القائمين على صناعة الدراما بضرورة التدخل لمنع تحول بعض المسلسلات إلى ساحات للاستفزاز والتنمر، مؤكدًا رفضه لأي شكل من أشكال العنصرية داخل الأعمال الفنية


 

وكتب شريف حافظ عبر «فيسبوك»: «يا جماعة ياريت السادة القائمين على الصناعة يمنعوا تحول المسلسلات لساحة تستستيرون واستفزاز وتنمر، عشان احنا مش متربيين فى الشارع، عشان نلاقى واحد أو واحدة المفروض إنهم يكونوا بيعملوا فن يفضلوا يتعنصروا».

وأضاف: «كفاية عنصرية لا فى لون ولا فى سن، ولا أي نوع من العنصرية، عشان آخرة الأنواع دى من الأعمال مش كويس».

ويواصل شريف حافظ حاليا، تصوير فيلم «حين يكتب الحب»، إذ أعلن النجمان أحمد الفيشاوى وجميلة عوض عن بدء تصوير العمل منذ أيام.

الفيلم ينتمى إلى نوع الرومانسية الاجتماعية، ويقدم عدة قصص ثنائية تسلط الضوء على العلاقات العاطفية والمشاعر الإنسانية، مع استعراض التحديات والصراعات الداخلية التى تواجه الشخصيات.

ويشارك فى بطولة الفيلم، إلى جانب جميلة عوض وأحمد الفيشاوى، كل من معتصم النهار، شيرى عادل، سوسن بدر، نانسى صلاح، وإلهام صفى الدين، وهو من إنتاج نايف عبدالله، ويعد أول تجربة إخراجية للمخرج محمد هانى.

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

مرتبات شهر يناير 2026

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

الفنان القدير غسان مسعود

«قد أعتزل الفن».. غسان مسعود يفجر مفاجأة بعد ترشحه لجائزة الدولة التقديرية

مصر

سمير المصري: مصر تُفكك المؤامرات بهدوء .. وتُفشل مخططات تفجير المنطقة من الداخل

يحي حاج نور

يحيى حاج نور: إسرائيل تريد تقسيم الدول العربية.. ومصر تمنعها

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك
برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك
برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. ثق بجوهرك الداخلي

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 
برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 
برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 

برج الثور حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. لا تدع اليأس يسيطر على تفكيرك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

