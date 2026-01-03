شريف حافظ يهاجم التنمر والعنصرية في الدراما: احنا مش متربيين فى الشارع

طالب الفنان شريف حافظ القائمين على صناعة الدراما بضرورة التدخل لمنع تحول بعض المسلسلات إلى ساحات للاستفزاز والتنمر، مؤكدًا رفضه لأي شكل من أشكال العنصرية داخل الأعمال الفنية





وكتب شريف حافظ عبر «فيسبوك»: «يا جماعة ياريت السادة القائمين على الصناعة يمنعوا تحول المسلسلات لساحة تستستيرون واستفزاز وتنمر، عشان احنا مش متربيين فى الشارع، عشان نلاقى واحد أو واحدة المفروض إنهم يكونوا بيعملوا فن يفضلوا يتعنصروا».

وأضاف: «كفاية عنصرية لا فى لون ولا فى سن، ولا أي نوع من العنصرية، عشان آخرة الأنواع دى من الأعمال مش كويس».

ويواصل شريف حافظ حاليا، تصوير فيلم «حين يكتب الحب»، إذ أعلن النجمان أحمد الفيشاوى وجميلة عوض عن بدء تصوير العمل منذ أيام.

الفيلم ينتمى إلى نوع الرومانسية الاجتماعية، ويقدم عدة قصص ثنائية تسلط الضوء على العلاقات العاطفية والمشاعر الإنسانية، مع استعراض التحديات والصراعات الداخلية التى تواجه الشخصيات.

ويشارك فى بطولة الفيلم، إلى جانب جميلة عوض وأحمد الفيشاوى، كل من معتصم النهار، شيرى عادل، سوسن بدر، نانسى صلاح، وإلهام صفى الدين، وهو من إنتاج نايف عبدالله، ويعد أول تجربة إخراجية للمخرج محمد هانى.