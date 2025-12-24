أحمد الفيشاوي يتجاهل طلب أسرة سفاح التجمع.. ويعلن عن موعد عرض فيلمه

بالرغم من رفض أسرة سفاح التجمع لعرض الفيلم الجديد للفنان أحمد الفيشاوي الذي يحمل نفس الاسم.

قام الفيشاوي بالإعلان عن اقتراب موعد عرض فيلم سفاح التجمع.

فيلم سفاح التجمع

وكان أعلن صناع فيلم “سفاح التجمع” الإنتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم، المقرر ان يطرح في دور العرض السينمائي في شهر يناير ٢٠٢٦

وفيلم سفاح التجمع يتناول قصة شاب نشأ وحيدًا يبحث عن ذاته ويجد ضالته فى عصيانه لأسرته وارتكابه للجريمة منذ نشأته، ويمر الزمن وتزداد قدراته الإجرامية وتوحشه فى تنفيذ تلك الجرائم، ثم تقوده الأقدار في إقامة علاقة حب مع فتاة جميلة، ويحاول أن يحصل على الأموال لإقامة حياة جديدة مع حبيبته من خلال جريمة أخيرة.

أبطال فيلم سفاح التجمع

فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين وانتصار، وعدد كبير من النجوم. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.