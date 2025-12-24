قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

القضية أمام النقض.. محامى أسرة "سفاح التجمع" يطالب بوقف فيلم أحمد الفيشاوى

فيلم سفاح التجمع
فيلم سفاح التجمع
تقى الجيزاوي

كشف هابي بشير محامي أسرة كريم المعروف بـ«سفاح التجمع» أسباب التقدم ببلاغ إلى النائب العام وتفاصيل المطالبة بوقف استكمال تصوير الفيلم الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوى ويحمل نفس الأسم.


وقال هابى بشير خلال مداخلة ببرنامج "صباح العربية"، أنه تقدمه ببلاغ رسمي للنائب العام لأن القانون يقف بجانب الإنسان والأسرة والمجتمع وليست الفن فقط لأن هذه القضية ليست مجرد فيلم بل هى سمعة اسرة وحياة اشخاص وعدالة مازالت تحقق لتقول كلمتها امام محكمة النقض.


وأضاف هابى بشير: ان ربط اسم الفيلم بأسم القضية هذا فى حد ذاته يسبب ربط للجمهور حتى يقتنعه بجميع احداث الفيلم وان فور مشاهدة لقطات من مشاهد الفيلم تأكد ان احمد الفيشاوى يجسد شخصية كريم المتهم الحقيقي فى القضية.

واستكمل هابى بشير حديثه ، معلقا: "القضية لسة فى محكمة النقض ازاى أم مصرية اللى هى والدة كريم تلاقى كل تفاصيل بيتها فى فيلم ومحدش استئذانها ولسة الأمر امام محكمة النقض.

فيلم سفاح التجمع

وكان أعلن صناع فيلم “سفاح التجمع” الإنتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم، المقرر ان يطرح في دور العرض السينمائي في شهر يناير ٢٠٢٦

وفيلم سفاح التجمع يتناول قصة شاب نشأ وحيدًا يبحث عن ذاته ويجد ضالته فى عصيانه لأسرته وارتكابه للجريمة منذ نشأته، ويمر الزمن وتزداد قدراته الإجرامية وتوحشه فى تنفيذ تلك الجرائم، ثم تقوده الأقدار في إقامة علاقة حب مع فتاة جميلة، ويحاول أن يحصل على الأموال لإقامة حياة جديدة مع حبيبته من خلال جريمة أخيرة.

أبطال فيلم سفاح التجمع

فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين وانتصار، وعدد كبير من النجوم. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.


 

فيلم سفاح التجمع احمد الفيشاوي ابطال سفاح التجمع

