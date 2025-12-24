قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره صورة جديدة من فيلمه المنتظر سفاح التجمع

بوستر فيلم سفاح التجمع
بوستر فيلم سفاح التجمع
تقى الجيزاوي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة من أحدث أفلامه   سفاح التجمع، المقرر طرحه في بداية 2026.

ونشر أحمد الفيشاوي، بوستر جديد من الفيلم، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقًا: “قريبا.. سفاح التجمع”.

وسبق أن أعلن صناع فيلم “سفاح التجمع” الانتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم، المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائي في شهر يناير 2026.

فيلم سفاح التجمع

فيلم سفاح التجمع يتناول قصة شاب نشأ وحيدًا يبحث عن ذاته ويجد ضالته في عصيانه لأسرته وارتكابه للجريمة منذ نشأته، ويمر الزمن وتزداد قدراته الإجرامية وتوحشه في تنفيذ تلك الجرائم، ثم تقوده الأقدار في إقامة علاقة حب مع فتاة جميلة، ويحاول أن يحصل على الأموال لإقامة حياة جديدة مع حبيبته، من خلال جريمة أخيرة.

أبطال فيلم سفاح التجمع 

فيلم سفاح التجمع من بطولة: أحمد الفيشاوي، ويسرا المسعودي، وسنتيا خليفة، وجاسيكا حسام الدين، وانتصار، وعدد كبير من النجوم.

العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، وإنتاج أحمد السبكي.

فيلم بنقدر ظروفك

كان أحدث أعمال أحمد الفيشاوي السينمائية هو فيلم “بنقدر ظروفك”، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، حيث يعيش “حسن” و"ملك" في حارة فقيرة، يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج.

ويتناول الفيلم قضية “غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار”، وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

أحمد الفيشاوى “سفاح التجمع” فيلم بنقدر ظروفك

