الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
السياحة والآثار تكشف حقيقة فيديو تنظيف وترميم سور مجرى العيون
الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات
الأسطل: الدعوات الأمريكية لنزع سلاح المقاومة غطاء لاستنزاف طويل وخدمة لأجندة نتنياهو
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص
محافظات

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد بسيوني

تودع محافظة الإسكندرية، نوة عيد الميلاد التى تهب على المدينة الساحلية يوم 1 يناير وتستمر يومين وتسببت في أمطار غزيرة ورياح وموجة صقيع .

وتستعد الإسكندرية لاستقبال أصعب وأشد النوات وهى نوة الفيضة الكبرى التى تهب على المدينة يوم 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة، وتوصف بكونها شديدة المطر ورياحها باردة والصقيع مستمر.

طوارئ لمواجهة الطقس السيئ
 

وتودع محافظة الإسكندرية، واحدة من أصعب نوات موسم الشتاء 2025/2026 وهى نوة الميلاد خلال ساعات لتستقبل نوة الفيضة الكبرى يوم 12 يناير الجارى وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة.

 نوة الفيضة الكبرى

أعلنت محافظة الإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ لاستقبال نوة الفيضة الكبرى والتى توصف بضراوتها وشدتها بسبب ما يصاحبها من أمطار غزيرة وطقس غير مستقر، وتعتبر ﻧﻮﺓ الفيضة الكبرى وﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ولها تأثير شديد على حالة الطقس من الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح ﻭﺍﺭﺗﻔﺎع الأﻣﻮﺍﺝ فى ﺍﻟﺒﺤﺮ، حسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتضرب نوة الفيضة الكبرى السواحل الشمالية بعد أيام قليلة من شهر يناير حسب جدول نوات الشتاء بميناء الإسكندرية، وتشتهر بهطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.

نوات الشتاء 2025/2026 فى الإسكندرية

نوة الفيضة الكبرى 12 يناير 2026 وتستمر لمدة 6 أيام، من أشد النوات، شديدة الأمطار ورياح جنوبية غربية.

نوة الغطاس 19 يناير 2026 3 أيام، ممطرة ورياح غربية.

نوة الكرم 28 يناير 2026 7 أيام، غزيرة الأمطار ورياح غربية.

نوة الشمس الصغرى 18 فبراير 2026 وتستمر لمدة 3 أيام، ممطرة ورياح شمالية غربية.

نوة السلوم 2 مارس 2026 يومان، ممطرة أحيانًا ورياح جنوبية غربية.

نوة الحسوم 9 مارس 2026 7 أيام، غالبًا ممطرة ورياح جنوبية غربية.

نوة الشمس الكبرى 18 مارس 2026 يومان، غالبًا ممطرة ورياح شرقية.

نوة عوة (برد العجوزة) 24 مارس 2026

الاسكندرية نوة الفيضة الكبرى أمطار غزيرة رأس السنة نوات

أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
عملية جراحية
مياة الشرب بالشرقية
