الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

تودع محافظة الإسكندرية، نوة عيد الميلاد التى تهب على المدينة الساحلية يوم 1 يناير وتستمر يومين وتسببت في أمطار غزيرة ورياح وموجة صقيع .

وتستعد الإسكندرية لاستقبال أصعب وأشد النوات وهى نوة الفيضة الكبرى التى تهب على المدينة يوم 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة، وتوصف بكونها شديدة المطر ورياحها باردة والصقيع مستمر.

طوارئ لمواجهة الطقس السيئ



وتودع محافظة الإسكندرية، واحدة من أصعب نوات موسم الشتاء 2025/2026 وهى نوة الميلاد خلال ساعات لتستقبل نوة الفيضة الكبرى يوم 12 يناير الجارى وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة.

نوة الفيضة الكبرى

أعلنت محافظة الإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ لاستقبال نوة الفيضة الكبرى والتى توصف بضراوتها وشدتها بسبب ما يصاحبها من أمطار غزيرة وطقس غير مستقر، وتعتبر ﻧﻮﺓ الفيضة الكبرى وﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ولها تأثير شديد على حالة الطقس من الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح ﻭﺍﺭﺗﻔﺎع الأﻣﻮﺍﺝ فى ﺍﻟﺒﺤﺮ، حسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتضرب نوة الفيضة الكبرى السواحل الشمالية بعد أيام قليلة من شهر يناير حسب جدول نوات الشتاء بميناء الإسكندرية، وتشتهر بهطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة.

نوات الشتاء 2025/2026 فى الإسكندرية

نوة الفيضة الكبرى 12 يناير 2026 وتستمر لمدة 6 أيام، من أشد النوات، شديدة الأمطار ورياح جنوبية غربية.

نوة الغطاس 19 يناير 2026 3 أيام، ممطرة ورياح غربية.

نوة الكرم 28 يناير 2026 7 أيام، غزيرة الأمطار ورياح غربية.

نوة الشمس الصغرى 18 فبراير 2026 وتستمر لمدة 3 أيام، ممطرة ورياح شمالية غربية.

نوة السلوم 2 مارس 2026 يومان، ممطرة أحيانًا ورياح جنوبية غربية.

نوة الحسوم 9 مارس 2026 7 أيام، غالبًا ممطرة ورياح جنوبية غربية.

نوة الشمس الكبرى 18 مارس 2026 يومان، غالبًا ممطرة ورياح شرقية.

نوة عوة (برد العجوزة) 24 مارس 2026