إصابة 10 اشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز العدوة شمال المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج وتقديم الاسعافات الأولية.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.