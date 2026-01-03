قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

إصابة 10 اشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا

ايمن رياض

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز العدوة شمال المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة  بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج وتقديم الاسعافات الأولية.

وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات. 

