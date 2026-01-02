مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، إثر اصطدام قطار به خلال عبوره احد المزلقانات بمدينة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بأحد الأشخاص بمزلقان بمدينة المنيا

بالفحص، تبين مصرع كمال. ج. س مقيم مقيم بإحدي قري مركز المنيا، وذلك إثر اصطدام القطار به خلال عبوره شريط السكة الحديد.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا التخصصي، وتم تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.