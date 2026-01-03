قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهاية قيود قيصر | إلغاء غير مشروط يفتح آفاق التعافي الاقتصادي في سوريا
رام 1500 TRX تعود من جديد.. وحش الـ بيك أب يواصل التألق
رسالة إيرانية قوية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسأن تصريحات ترامب
15 طلقة .. عدوان إسرائيلي جديد على اليونيفيل في لبنان
شريف حافظ يهاجم التنمر والعنصرية في الدراما: احنا مش متربيين فى الشارع
شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة
إصابة 10 اشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا
أخبار أسوان | افتتاح مسجد النصر بنجع هيكل بإدفو.. ومزايا متنوعة للتأمين الصحى الشامل
اليوم.. نظر محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالسلام
ماذا نقول في بداية الدعاء المستجاب؟.. 7 آداب من هدي النبي
بسعر اقتصادي.. مواصفات تويوتا رايز 2026 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. نظر محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالسلام

محكمة
محكمة
رامي المهدي

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع المحاكم في بدر، اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 29 متهما في القضية رقم 557 لسنة 2025، جنايات السلام، والمعروفة بـ"خلية الهيكل الإداري بالسلام".

محاكمة 29 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالسلام

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 1 أكتوبر 2023، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير، انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام، مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم “تمويل الإرهاب”.

بدر المستشار محمد السعيد الشربينى جنايات السلام خلية الهيكل الإداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

مرتبات شهر يناير 2026

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

ترشيحاتنا

مصانع غزل المحلة

غزل المحلة تعود إلى الحياة.. 56 مليار جنيه تعيد القطن المصري للواجهة العالمية

الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 2-1-2026.. تفاصيل

تحالف عقاري متميز لتطوير مشروع سياحي على الواجهة البحرية لمدينة الغردقة

تحالف عقاري متميز لتطوير مشروع سياحي على الواجهة البحرية لمدينة الغردقة

بالصور

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك
برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك
برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. ثق بجوهرك الداخلي

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 
برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 
برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 

برج الثور حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. لا تدع اليأس يسيطر على تفكيرك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد