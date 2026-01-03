اليوم.. نظر محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالسلام

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع المحاكم في بدر، اليوم، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 29 متهما في القضية رقم 557 لسنة 2025، جنايات السلام، والمعروفة بـ"خلية الهيكل الإداري بالسلام".

محاكمة 29 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالسلام

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 1 أكتوبر 2023، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير، انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام، مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم “تمويل الإرهاب”.