قرار عاجل في محاكمة 6 متهمين بخلية مصر القديمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 6 متهمين، في القضية رقم37 لسنة 2025، جنايات مصر القديمة، لجلسة 22 ديسمبر لسماع الشهود.

محاكمة 6 متهمين بخلية مصر القديمة

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 2021 وحتى 25 أكتوبر من عام 2021، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية تتبع أفكار تنظيم القاعدة، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني وحتي الرابع انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق أغراضها، ووجه للمتهمين الخامس والسادس تولي قيادة بجماعة إرهابية تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي.