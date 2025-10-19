القضاء الإداري تتلقى 206 طعون من مرشحي النواب.. والفصل خلال يومين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر المجيدة
مصرع شخص وفقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل
أخبار البلد

القضاء الإداري تتلقى 206 طعون من مرشحي انتخابات النواب.. والفصل خلال يومين
إسلام دياب

أغلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، باب تلقي الطعون، ليصل في اللحظات الأخيرة عدد الطعون إلى 206 طعون، من المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بعد غلق باب الترشح، ومن المنتظر أن تبدأ المحكمة في إصدار أحكامها  في نظر الطعون، في خلال اليومين المقبلين ليصدر أحكام أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

وبلغ عدد الطعون في القاهرة فقط 40 طعنا، وتمت إحالة 4 طعون من المحافظات للاختصاص، ليصبح بذلك عدد إجمالي الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، 44 طعنًا في جاهزيتها للفصل فيها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة.

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضي،  في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.

