لمدة 3 أيام.. القضاء الإداري يفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام لـ محكمة القضاء الإداري، للفصل في الطعون على المترشحين بانتخابات مجلس النواب، والـ 3 أيام هي: الأحد، الاثنين، الثلاثاء الموافقين 19 و20 و21 أكتوبر الجارى.

انتهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، من تلقي طعون المرشحين علي انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد غلق باب الترشح ، ومن المنتظر أن تبدأ المحكمة اليوم الأحد في نظر الطعون، ليصدر أحكام أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين ، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا .

وتلقت محكمة القضاء الإداري علي مدار ٣ أيام عدد ٤٠ طعن علي مستوي جميع محافظات مصر ، من بينهم القاهرة والجيزة ، لتبدء المحكمة في عقد جلسات عاجلة ومكثفة لسرعه الفصل في الطعون قبل المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات .

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة .

وكانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضي ، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة .