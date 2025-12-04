قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة ردع واضحة| «ردع 300» تظهر لأول مرة في EDEX 2025.. مصر تطلق أحدث منظومات الصواريخ في تاريخها
سعر الدولار اليوم الخميس 4-12-2025 في البنوك
دعاء الصباح النبوي.. سنة تمنحك البركة وتفتح لك أبواب الخير
بعد محادثات استمرت 5 ساعات.. لا تسوية بين مبعوثي ترامب و بوتين
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر يعود إلى الخدمة العسكرية على حدود غزة
فيسبوك يحذف حسابات الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما قبل تطبيق القانون
ماكرون : هناك توقعات بأن بكين ستؤثر على روسيا لإنهاء الحرب
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح
آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رسالة ردع واضحة| «ردع 300» تظهر لأول مرة في EDEX 2025.. مصر تطلق أحدث منظومات الصواريخ في تاريخها

راجمة الصواريخ المجنزرة «ردع 300»
كريم الخطيب

شهد معرض مصر الدولي للدفاع EDEX 2025 الكشف لأول مرة عن المنظومة المصرية الجديدة «ردع 300»، وهي راجمة صواريخ موجهة مجنزرة متعددة الأعيرة، قادرة على مهاجمة أهداف على مسافات تصل إلى 300 كيلومتر، وتتحرك بسرعة 40 كم/ساعة، مع قدرة كاملة على العمل في الطرق الممهدة وغير الممهدة، وإطلاق أنواع مختلفة من الذخائر الموجهة.

مدافع الهاوتزر K9A1 

وتم الإعلان عن الدفعة الأولى من مدافع الهاوتزر K9A1 المصنعة محليًا، في خطوة تعكس تسارع جهود الدولة لتوطين التقنيات العسكرية المعقدة داخل منظومة الإنتاج الحربي.

تعزيز القدرات الدفاعية المصرية

العرض الجديد يأتي ضمن خارطة طريق شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية المصرية، وتحقيق «قدرة ردع تحافظ على الأمن القومي»، وتأكيد جاهزية الصناعة العسكرية الوطنية لإنتاج معدات متطورة تلبي متطلبات القوات المسلحة.

وأكدت وزارة الإنتاج الحربي، أن هذه المنظومات المتقدمة تمثل رسالة قوة وردع، وتبرهن على تطور التكنولوجيا الوطنية، مع خطط مستقبلية لإنتاج المزيد من الأنظمة والذخائر الحديثة، بما يعزز دور مصر كركيزة استراتيجية للتصنيع العسكري في المنطقة.

مواصفات راجمة الصواريخ المجنزرة «ردع 300»

تهاجم أهدافًا على مسافات حتى مدى (300) كم

تسير بسرعة 40 كم / ساعة

راجمة صواريخ موجهة مجنزرة

متعددة الأعيرة

تقوم بإطلاق الأعيرة المختلفة

تعمل في الطرق الممهدة وغير الممهدة

