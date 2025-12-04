رسالة ردع واضحة| «ردع 300» تظهر لأول مرة في EDEX 2025.. مصر تطلق أحدث منظومات الصواريخ في تاريخها

شهد معرض مصر الدولي للدفاع EDEX 2025 الكشف لأول مرة عن المنظومة المصرية الجديدة «ردع 300»، وهي راجمة صواريخ موجهة مجنزرة متعددة الأعيرة، قادرة على مهاجمة أهداف على مسافات تصل إلى 300 كيلومتر، وتتحرك بسرعة 40 كم/ساعة، مع قدرة كاملة على العمل في الطرق الممهدة وغير الممهدة، وإطلاق أنواع مختلفة من الذخائر الموجهة.

مدافع الهاوتزر K9A1

وتم الإعلان عن الدفعة الأولى من مدافع الهاوتزر K9A1 المصنعة محليًا، في خطوة تعكس تسارع جهود الدولة لتوطين التقنيات العسكرية المعقدة داخل منظومة الإنتاج الحربي.

تعزيز القدرات الدفاعية المصرية

العرض الجديد يأتي ضمن خارطة طريق شاملة لتعزيز القدرات الدفاعية المصرية، وتحقيق «قدرة ردع تحافظ على الأمن القومي»، وتأكيد جاهزية الصناعة العسكرية الوطنية لإنتاج معدات متطورة تلبي متطلبات القوات المسلحة.

وأكدت وزارة الإنتاج الحربي، أن هذه المنظومات المتقدمة تمثل رسالة قوة وردع، وتبرهن على تطور التكنولوجيا الوطنية، مع خطط مستقبلية لإنتاج المزيد من الأنظمة والذخائر الحديثة، بما يعزز دور مصر كركيزة استراتيجية للتصنيع العسكري في المنطقة.

مواصفات راجمة الصواريخ المجنزرة «ردع 300»

تهاجم أهدافًا على مسافات حتى مدى (300) كم

تسير بسرعة 40 كم / ساعة

راجمة صواريخ موجهة مجنزرة

متعددة الأعيرة

تقوم بإطلاق الأعيرة المختلفة

تعمل في الطرق الممهدة وغير الممهدة