تقرير حقوقي يرصد ملامح اليوم الانتخابي الأول من جولة الإعادة

أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بيانه الختامي بشأن متابعة مجريات اليوم الانتخابي الأول من جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب غلق لجان الاقتراع في الدوائر العشرين التي شهدت إعادة التصويت.

وأوضح الائتلاف، أن غرفة العمليات المركزية تلقت على مدار اليوم الانتخابي الأول سلسلة من التقارير من منسقي المحافظات، عكست أبرز التطورات والملاحظات حتى لحظة الإغلاق.

أولًا: تطورات الإقبال حتى لحظة الغلق

شهدت لجان القرى في محافظات قنا وسوهاج والبحيرة ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإقبال خلال الساعات الأخيرة مقارنة بفترة الصباح؛ حيث أفادت الفرق الميدانية بغرفة العمليات بما يلي:

في سوهاج: متابعة لجنة رقم (64) بمدرسة السوالم الابتدائية الجديدة.

في قنا: متابعة لجنة رقم (43) بمدرسة الشهيد محمد سيد همام الإعدادية بالجزيرية.

في البحيرة: رصد نشاط ملحوظ في لجنة رقم (25) بمدرسة محمد عبد الحكيم عمار الابتدائية.

وبرزت مشاركة نسائية كبيرة في عدد من لجان قنا، وخاصة لجنة رقم (9) بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، حيث ظهرت طوابير خاصة بالناخبات في المراكز الريفية.

وفي الفيوم، سجّلت اللجان حضورًا مستقرًا طوال اليوم مع زيادة تدريجية قبل الغلق، أبرزها لجنتا رقم (82) بمدرسة الفيوم الثانوية بنات، ورقم (26) بمدرسة منشاة كمال الابتدائية.

أما في الإسكندرية والجيزة، فقد لوحظ ارتفاع مشاركة الشباب خلال الساعة الأخيرة، خاصة في اللجان ذات المنافسة المرتفعة، ومنها:

لجنة رقم (16) بمدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة بالجيزة،

لجنة رقم (147) بمدرسة المهاجرين الابتدائية بالإسكندرية.

ثانيًا: ملاحظات حول سير العملية في الساعات الأخيرة

سجّل الائتلاف تحسّنًا ملحوظًا في أداء عدد من اللجان التي شهدت بطئًا إداريًا في الفترة الصباحية، خصوصًا في سوهاج والفيوم.

رصدت فرق المتابعة ازدحامًا محدودًا في عدد من لجان القرى بالساعة الأخيرة، وتمت السيطرة عليه بتنظيم حركة الدخول ومنع التكدسات أمام الأبواب.

لوحظ تجاوب واضح من الموظفين الإداريين مع ارتفاع الإقبال، ما ساهم في تيسير عملية التصويت.

استفادت بعض اللجان من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بمنح القضاة ساعة راحة، دون أن يظهر لذلك أي تأثير على انتظام العمل داخل اللجان.

ثالثًا: مواقف إنسانية ولوجستية بارزة

وثّق الائتلاف موقفًا إنسانيًا بارزًا لقوات الأمن في إمبابة بالجيزة، حيث ساعد أفراد الشرطة ناخبًا مسنًا على دخول اللجنة للإدلاء بصوته.

في لجان البحيرة والفيوم، لوحظ توفير مقاعد إضافية لكبار السن خلال فترات الذروة، إضافة إلى تخصيص ممرات لذوي الهمم.

في قنا، قامت موظفات الإدارة بتوجيه الناخبات داخل اللجان ذات الكثافة، ما أسهم في الحفاظ على السيولة التنظيمية.

رابعًا: المخالفات التي تم رصدها حتى الغلق

أشار الائتلاف إلى رصد عدد من المخالفات المحدودة التي لم تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، ومنها:

محاولات دعاية انتخابية مباشرة بالقرب من بعض اللجان في قنا والبحيرة، وتم التعامل معها فورًا.

شكاوى فردية من محاولات توجيه شفهي للناخبين في نطاق محدود بسوهاج.

ظهور لافتات انتخابية مخالفة قرب بعض المقرات في البحيرة، تمت إزالتها بواسطة الجهات المختصة.

تكدّس محدود قبل الإغلاق في عدد من لجان القرى الأكثر ازدحامًا.

وأكد الائتلاف، أن المخالفات المسجلة جاءت في نطاق محدود ولم تؤثر على نزاهة العملية.

خامسًا: التقييم العام ليوم التصويت

خلصت فرق المتابعة إلى أن يوم التصويت اتسم بـ:

هدوء عام داخل اللجان طوال اليوم،

ارتفاع تدريجي في الإقبال بنهاية اليوم،

مشاركة نسائية وشبابية لافتة في عدة محافظات،

تحسن إداري وتنظيمي واضح في الساعات الأخيرة،

سرعة التعامل مع الملاحظات الميدانية.

وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أن اليوم الانتخابي مرّ بصورة منضبطة ومستقرة، دون تسجيل أي خروقات جسيمة من شأنها التأثير على النزاهة أو سلامة العملية الانتخابية.