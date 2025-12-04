قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف تظهر المرأة أمام زوج أختها .. الإفتاء توضح
آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة
الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها.. الإفتاء توضحها
زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: القاهرة شريك لا غنى عنه في استقرار المنطقة
مدبولي: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعدين وإطلاق حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات
مادورو يحذر الشعب الأمريكي: أنتم تكرهون الحروب لا تكرروا تجربة العراق وفيتنام
أمريكا و90 دولة أخرى تدعو روسيا إلى إعادة الأطفال الذين تم نقلهم إلى أوكرانيا
واشنطن تحذر من هجوم إسرائيلي وشيك على لبنان
فضل تحت المياه 10 دقائق..كواليس موجعة في وفاة الطفل يوسف
مسؤول أمريكي: ويتكوف وكوشنر سيلتقيان في ميامي برئيس الوفد التفاوضي الأوكراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقرير حقوقي يرصد ملامح اليوم الانتخابي الأول من جولة الإعادة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
الديب أبوعلي

أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بيانه الختامي بشأن متابعة مجريات اليوم الانتخابي الأول من جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب غلق لجان الاقتراع في الدوائر العشرين التي شهدت إعادة التصويت.

وأوضح الائتلاف، أن غرفة العمليات المركزية تلقت على مدار اليوم الانتخابي الأول سلسلة من التقارير من منسقي المحافظات، عكست أبرز التطورات والملاحظات حتى لحظة الإغلاق.

أولًا: تطورات الإقبال حتى لحظة الغلق

شهدت لجان القرى في محافظات قنا وسوهاج والبحيرة ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الإقبال خلال الساعات الأخيرة مقارنة بفترة الصباح؛ حيث أفادت الفرق الميدانية بغرفة العمليات بما يلي:

  • في سوهاج: متابعة لجنة رقم (64) بمدرسة السوالم الابتدائية الجديدة.
  • في قنا: متابعة لجنة رقم (43) بمدرسة الشهيد محمد سيد همام الإعدادية بالجزيرية.
  • في البحيرة: رصد نشاط ملحوظ في لجنة رقم (25) بمدرسة محمد عبد الحكيم عمار الابتدائية.

وبرزت مشاركة نسائية كبيرة في عدد من لجان قنا، وخاصة لجنة رقم (9) بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، حيث ظهرت طوابير خاصة بالناخبات في المراكز الريفية.

  • وفي الفيوم، سجّلت اللجان حضورًا مستقرًا طوال اليوم مع زيادة تدريجية قبل الغلق، أبرزها لجنتا رقم (82) بمدرسة الفيوم الثانوية بنات، ورقم (26) بمدرسة منشاة كمال الابتدائية.
  • أما في الإسكندرية والجيزة، فقد لوحظ ارتفاع مشاركة الشباب خلال الساعة الأخيرة، خاصة في اللجان ذات المنافسة المرتفعة، ومنها:

لجنة رقم (16) بمدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة بالجيزة،

لجنة رقم (147) بمدرسة المهاجرين الابتدائية بالإسكندرية.

ثانيًا: ملاحظات حول سير العملية في الساعات الأخيرة

سجّل الائتلاف تحسّنًا ملحوظًا في أداء عدد من اللجان التي شهدت بطئًا إداريًا في الفترة الصباحية، خصوصًا في سوهاج والفيوم.

رصدت فرق المتابعة ازدحامًا محدودًا في عدد من لجان القرى بالساعة الأخيرة، وتمت السيطرة عليه بتنظيم حركة الدخول ومنع التكدسات أمام الأبواب.

لوحظ تجاوب واضح من الموظفين الإداريين مع ارتفاع الإقبال، ما ساهم في تيسير عملية التصويت.

استفادت بعض اللجان من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بمنح القضاة ساعة راحة، دون أن يظهر لذلك أي تأثير على انتظام العمل داخل اللجان.

ثالثًا: مواقف إنسانية ولوجستية بارزة

وثّق الائتلاف موقفًا إنسانيًا بارزًا لقوات الأمن في إمبابة بالجيزة، حيث ساعد أفراد الشرطة ناخبًا مسنًا على دخول اللجنة للإدلاء بصوته.

في لجان البحيرة والفيوم، لوحظ توفير مقاعد إضافية لكبار السن خلال فترات الذروة، إضافة إلى تخصيص ممرات لذوي الهمم.

في قنا، قامت موظفات الإدارة بتوجيه الناخبات داخل اللجان ذات الكثافة، ما أسهم في الحفاظ على السيولة التنظيمية.

رابعًا: المخالفات التي تم رصدها حتى الغلق

أشار الائتلاف إلى رصد عدد من المخالفات المحدودة التي لم تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، ومنها:

  • محاولات دعاية انتخابية مباشرة بالقرب من بعض اللجان في قنا والبحيرة، وتم التعامل معها فورًا.
  • شكاوى فردية من محاولات توجيه شفهي للناخبين في نطاق محدود بسوهاج.
  • ظهور لافتات انتخابية مخالفة قرب بعض المقرات في البحيرة، تمت إزالتها بواسطة الجهات المختصة.
  • تكدّس محدود قبل الإغلاق في عدد من لجان القرى الأكثر ازدحامًا.

وأكد الائتلاف، أن المخالفات المسجلة جاءت في نطاق محدود ولم تؤثر على نزاهة العملية.

خامسًا: التقييم العام ليوم التصويت

خلصت فرق المتابعة إلى أن يوم التصويت اتسم بـ:

  • هدوء عام داخل اللجان طوال اليوم،
  • ارتفاع تدريجي في الإقبال بنهاية اليوم،
  • مشاركة نسائية وشبابية لافتة في عدة محافظات،
  • تحسن إداري وتنظيمي واضح في الساعات الأخيرة،
  • سرعة التعامل مع الملاحظات الميدانية.

وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أن اليوم الانتخابي مرّ بصورة منضبطة ومستقرة، دون تسجيل أي خروقات جسيمة من شأنها التأثير على النزاهة أو سلامة العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب جولة الإعادة للمرحلة الأولى جولة الإعادة الائتلاف المصري لحقوق الإنسان المرحلة الأولى محافظات المرحلة الأولى قنا سوهاج الجيزة الإسكندرية الفيوم البحيرة إعادة التصويت الشرطة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

الايجار القديم

الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم| تفاصيل الزيادات الجديدة على السكني

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب إثيوبيا: نرد الساعة 10 ولا نجعل إثيوبيا تتجاوز علينا

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

اسعار الدواجن

أسعار الدواجن فى أسوان اليوم الخميس 4 /12 /2025

حريق بسيارة ملاكى بأسوان

فى أسوان.. اندلاع حريق بسيارة ملاكي أثناء توقفها دون إصابات

حادث - ارشيفية

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم عدد من الموتوسيكلات بأسوان

بالصور

لرفع المناعة والحماية من الأمراض.. تعرف على فوائد فصوص الثوم

لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم
لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم

الزعفران.. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات

الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات
الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات
الزعفران .. توابل ذهبية بمفعول قوي ضد الالتهابات

ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة

ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة
ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة
ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها من داخل الطائرة

كيا تكشف ملامح أولية لطراز EV2 الكهربائي الجديد قبل ظهوره العالمي

كيا EV2
كيا EV2
كيا EV2

فيديو

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

حسام حبيب

ملناش نصيب.. حسام حبيب يطرح أحدث أغانيه من فيلم السلم والثعبان 2

قصة حب سما المصري الجديدة

قصة حب جديدة.. سما المصري تثير الجدل بحديثها عن الحنية وترشحها للبرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد