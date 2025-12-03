صناعة البرلمان: إيديكس 2025 تجسيد لقدرة الدولة على بناء صناعة دفاعية عصرية تعزز مكانة مصر الإقليمية

قال النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن معرض «إيديكس 2025» أصبح أحد أبرز الفعاليات التي تعكس رؤية مصر الاستراتيجية في تطوير قدراتها الدفاعية والارتقاء بقطاع الصناعات العسكرية، مشيرًا إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه للمعرض يؤكد أن الدولة تمضي بثبات نحو بناء منظومة دفاعية متطورة تواكب تحديات العصر.

وأوضح الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن المعرض في نسخته الرابعة يقدم صورة واضحة عن حجم التطور الذي حققته مصر على صعيد التصنيع العسكري، ليس فقط من حيث المنتجات، بل من حيث القدرة التنظيمية واستقطاب الشركات الكبرى، مؤكدًا أن الحضور الدولي المكثف يترجم الثقة في مصر كدولة قادرة على قيادة مبادرات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن «إيديكس» لم يعد مجرد منصة لعرض الأسلحة، بل أصبح ساحة لتوليد الأفكار وبناء الشراكات وتبادل الخبرات بين الدول، حيث يشكل فرصة للفهم المشترك للتحديات الأمنية المتغيرة، وبحث حلول مبتكرة تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف النائب، أن التوسع اللافت للجناح المصري هذا العام يبرهن على ما وصلت إليه الصناعات الدفاعية الوطنية من قدرة على المنافسة، وتصميم واضح على تطوير منتجات تلبي احتياجات القوات المسلحة وتفتح مجالات للتعاون الإقليمي والدولي.

وأكد النائب مدحت الكمار، أن المعرض يسهم كذلك في تنشيط قطاعات اقتصادية متعددة داخل الدولة، من خلال حجم الوفود والزوار والشركات المشارِكة، بالإضافة إلى ما يتيحه من فرص تدريب معرفي للطلاب والشباب، الذين يتعرفون على أحدث التقنيات المستخدمة في المجالات العسكرية.