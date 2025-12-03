قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قلة أدب وهجوم غير منطقي.. قصة انتقاد منى زكي وفيلم "الست"
هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صناعة البرلمان: إيديكس 2025 تجسيد لقدرة الدولة على بناء صناعة دفاعية عصرية تعزز مكانة مصر الإقليمية

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار
حسن رضوان

قال النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن معرض «إيديكس 2025» أصبح أحد أبرز الفعاليات التي تعكس رؤية مصر الاستراتيجية في تطوير قدراتها الدفاعية والارتقاء بقطاع الصناعات العسكرية، مشيرًا إلى أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه للمعرض يؤكد أن الدولة تمضي بثبات نحو بناء منظومة دفاعية متطورة تواكب تحديات العصر.

وأوضح الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن المعرض في نسخته الرابعة يقدم صورة واضحة عن حجم التطور الذي حققته مصر على صعيد التصنيع العسكري، ليس فقط من حيث المنتجات، بل من حيث القدرة التنظيمية واستقطاب الشركات الكبرى، مؤكدًا أن الحضور الدولي المكثف يترجم الثقة في مصر كدولة قادرة على قيادة مبادرات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن «إيديكس» لم يعد مجرد منصة لعرض الأسلحة، بل أصبح ساحة لتوليد الأفكار وبناء الشراكات وتبادل الخبرات بين الدول، حيث يشكل فرصة للفهم المشترك للتحديات الأمنية المتغيرة، وبحث حلول مبتكرة تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف النائب،  أن التوسع اللافت للجناح المصري هذا العام يبرهن على ما وصلت إليه الصناعات الدفاعية الوطنية من قدرة على المنافسة، وتصميم واضح على تطوير منتجات تلبي احتياجات القوات المسلحة وتفتح مجالات للتعاون الإقليمي والدولي.

وأكد النائب مدحت الكمار، أن المعرض يسهم كذلك في تنشيط قطاعات اقتصادية متعددة داخل الدولة، من خلال حجم الوفود والزوار والشركات المشارِكة، بالإضافة إلى ما يتيحه من فرص تدريب معرفي للطلاب والشباب، الذين يتعرفون على أحدث التقنيات المستخدمة في المجالات العسكرية.

صناعة البرلمان إيديكس 2025 صناعة مصر بمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل موجة طقس بارد.. انخفاض 4 درجات وأمطار غزيرة وشبورة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

كسر مفاجئ بخط مياه أمام مستشفي أم المصريين

مياه الشرب بالجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.. تفاصيل

مدرسة دولية

بعد اتهامهم لموظفيها.. مدرسة دولية ببدر تتهم 3 أولياء أمور بالابتزاز المالي والتشهير

جثة - أرشيفية

إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

تراجع أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

ديانج

قرار جديد من ديانج بشأن تجديد عقده مع الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

حملات لضبط المخالفات بالشيخ زايد

حملات صباحية ومسائية لضبط العشوائية والاستجابة الفورية لشكاوى السكان بالشيخ زايد.. صور

إزالة المخالفات بمدينة بدر

جهاز مدينة بدر: إغلاق وحدة سكنية بسبب تحويلها إلى سنتر تعليمي بدون ترخيص.. صور

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

بالصور

طريقة عمل البسلة بالجزر

طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر
طريقة عمل البسلة بالجزر

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة
للحماية من الفيروسات المنتشرة و نزلات البرد..تعرف على فوائد أوراق الجوافة

الجيل الجديد من كيكس.. نيسان تكشف عن كيت 2026

نيسان Kait
نيسان Kait
نيسان Kait

إش إش.. جلسة حوارية لـ مي عمر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

الرشاوى

رشاوى انتخابية.. القبض على شخصين من أنصار مرشح لمجلس النواب بسوهاج

المتهم

حرامي التفويلة.. سقوط سائق هرب من عامل بنزينة بعد تزويد سيارته بالوقود في البحيرة

كريم محسن

كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما

المتهم

الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد