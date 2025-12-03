قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في اشتباكات شرق رفح
ما حكم الزكاة على المصانع ومنتجاتها؟.. الإفتاء توضح مقدارها
الإجراءات الجنائية.. ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق المحتجزين
الحاجة سبيلة.. وفاة سيدة العطاء التي تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر
قلبه توقف 4 مرات في 230 دقيقة.. مفاجأة جديدة عن لاعب نادي الزهور
كسروا يده.. التحفظ على 4 طلاب تعدوا على مدرسهم في عين شمس
كريم محسن.. يطلق يا صاحبتي بتوقيع عزيز الشافعي وتوما
العراق يفوز البحرين بهدفين ويتصدر المجموعة بكأس العرب
انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية
انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان محافظة البحيرة
هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 130 عاما على تأسيس الإفتاء
الأهالي ربطوه في عامود.. القبض على لص سرق مروحتين من مسجد بالدقهلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: إيديكس 2025 يعزز ريادة مصر الصناعية.. وحزمة الحوافز الضريبية تدعم توسع المصانع

إيفلين متى
إيفلين متى
حسن رضوان

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن نجاح مصر في تنظيم المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" بهذا المستوى العالمي يعكس ما حققته الدولة من طفرة غير مسبوقة في القطاعين الصناعي والعسكري، مؤكدة أن هذا المعرض أصبح منصة محورية تُظهر للعالم قدرات مصر التصنيعية وتطور بنيتها التحتية الصناعية.

وأضافت متى في تصريح خاص لـ" صدي البلد" أن استضافة كبرى الشركات العالمية المشاركة في الصناعات الدفاعية داخل مصر تمثل شهادة دولية على ثقة العالم في البيئة الاستثمارية المصرية، مشيرة إلى أن إيديكس بات أحد أهم الأدوات التي تدفع باتجاه نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الصناعية، بما يعود بالنفع على القطاع الصناعي المحلي ويخلق فرصًا أكبر للتصنيع المشترك وتوطين الصناعات المتقدمة.

وبشأن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، أكدت عضو لجنة الصناعة أن التوجيه الرئاسي بإطلاق الحزمة الجديدة تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع الصناعي، لافتة إلى أن تحسين المنظومة الضريبية وبناء علاقة قائمة على الثقة مع المستثمرين يُعد خطوة حاسمة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأشارت إلى أن هذه الحوافز توفر متنفسًا كبيرًا للمصانع، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، موضحة أن الحزمة ستساهم في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتشجيع المصانع الصغيرة والمتوسطة على التوسع، بما يدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

كما أشادت متى بفوز مصر بعضوية الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية، معتبرة أن هذا الإنجاز يعكس قوة الحضور المصري على الساحة الدولية، ويدعم الصناعات المرتبطة بقطاع النقل البحري والموانئ، وهو ما يمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني.

واختتمت النائبة تصريحها مؤكدة أن رؤية الدولة الحالية تُحقق تكاملًا حقيقيًا بين الصناعة والدفاع والاستثمار، وتفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الصناعي للانطلاق نحو مزيد من النمو والتنافسية الإقليمية والدولية.

