وكيل صحة بني سويف: دعم الأطفال ذوي الهمم وتوفير خدمات أسنان متميزة لهم

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن استمرار جهود المديرية في تقديم خدمات طبية مميزة للأطفال من ذوي الهمم، تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وفي إطار توجيهات الدولة بتعزيز الرعاية الصحية لهم وتوفير الخدمات العلاجية الملائمة لهم دون أي معوقات.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن مديرية الشؤون الصحية ببني سويف ستقوم باستقبال حالات الأطفال من ذوي الهمم داخل عيادات الأسنان بمستشفى رمد بني سويف يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثانية حتى الثامنة مساءً، واستقبال الحالات أيضًا بعيادات الأسنان بمستشفى صدر بني سويف يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الثانية حتى الثامنة مساءً، وذلك لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من الأطفال.

وأشار وكيل وزارة الصحة ببني سويف إلى أن تخصيص هذه المواعيد يأتي ضمن خطة شاملة لتوفير رعاية متكاملة بأسلوب إنساني يراعي احتياجات الأطفال الصحية، مع توفير أطقم طبية وتمريضية مدربة على التعامل مع الأطفال ذوي الهمم، بما يسهم في تخفيف العبء عن الأسر وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المستشفيات.

وأضاف: أن المديرية تعمل على رفع كفاءة عيادات الأسنان وتزويدها بأحدث الأجهزة وخدمات التعقيم، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب للأطباء والفنيين بهدف ضمان تقديم خدمة علاجية آمنة وفعالة للأطفال، وتحسين بيئة الاستقبال داخل المستشفيات لتكون أكثر ملاءمة وراحة.

وشدد وكيل وزارة الصحة ببني سويف على أن تقديم الخدمة لهذه الفئة يأتي على رأس أولويات مديرية الصحة، مؤكدًا استمرار التعاون بين الإدارات المختلفة لتطوير الخدمة الطبية بمحافظة بني سويف، ودعم المبادرات الصحية الموجهة للأطفال ذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.