الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
قرار عاجل بصرف حافز التدريس الجديد لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية
محافظات

محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي للعلوم والهندسة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المعرض الدولي للعلوم والهندسة السنوي، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بقاعة نادي ضباط الشرطة ، لتقييم واختيار المشروعات الفائزة على المستوى المحلي والمؤهلة للاشتراك على مستوى الجمهورية، ضمن المسابقة العالميةISEF" 2025/2026، وذلك بحضور الأستاذة أمل الهواري وكيل الوزارة،، الأستاذ محمد بكري رئيس المدينة، الأستاذ محمد بدر وكيل المديرية ،الأستاذ أحمد عزت مدير عام إدارة بني سويف ،الأستاذ ماجد أبو سيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي. 

وتجول المحافظ داخل أقسام المعرض الذي ضم مجموعة من المشروعات لطلاب المرحلتين"إعدادي وثانوي"في المجالات العلمية والبحثية المتنوعة،حيث بلغ  إجمالي المشروعات 79 مشروعاً ،في مجالات (الطاقة والعلوم الطبية والهندسة البيئية وعلم المواد وعلم النبات ومجال الفيزياء والفلك والأنظمة المدمجة والروبوتات والهندسة الطبية الحيوية وتكنولوجيا الهندسة والكيمياء الحيوية والعلوم السلوكية). 

ناقش المحافظ مع الطلاب  أفكار مشاريعهم البحثية وطرق التصميم وكيفية عملها ومدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع، وأبدى استعداده لتقديم الدعم لأبناء المحافظة النابغين والمتفوقين علميا فى مختلف  المجالات، ومساعدتهم فى النهوض بمستواهم للمساهمة فى تحقيق التنمية ولرفع اسم مصر فى كافة المحافل سواء المحلية و الإقليمية و العالمية،

فيما أضافت وكيل الوزارة أنه سبق هذا المعرض عقد معارض تمهيدية على مستوى الإدارات ،والتي تقدم لها  267 مشروعا بالمرحلة الأولي وتأهل منها 79 مشروعا ، ليتأهل منها أفضل عشرة مشاريع  للمشاركة في المسابقة على مستوى الجمهورية، وقد أشرف على اختيار المشروعات الفائزة لجنة تحكيم  من موجهى المواد و نخبة من  الأساتذة الأكاديميين في عدد من التخصصات العلمية من كليات(العلوم،الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ،الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التربية ،كلية تكنولوجيا الصحة التطبيقية –المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة)

بني سويف تعليم بني سويف محافظ بني سويف

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

