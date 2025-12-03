محافظ بني سويف يفتتح المعرض السنوي للعلوم والهندسة

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المعرض الدولي للعلوم والهندسة السنوي، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بقاعة نادي ضباط الشرطة ، لتقييم واختيار المشروعات الفائزة على المستوى المحلي والمؤهلة للاشتراك على مستوى الجمهورية، ضمن المسابقة العالميةISEF" 2025/2026، وذلك بحضور الأستاذة أمل الهواري وكيل الوزارة،، الأستاذ محمد بكري رئيس المدينة، الأستاذ محمد بدر وكيل المديرية ،الأستاذ أحمد عزت مدير عام إدارة بني سويف ،الأستاذ ماجد أبو سيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي.

وتجول المحافظ داخل أقسام المعرض الذي ضم مجموعة من المشروعات لطلاب المرحلتين"إعدادي وثانوي"في المجالات العلمية والبحثية المتنوعة،حيث بلغ إجمالي المشروعات 79 مشروعاً ،في مجالات (الطاقة والعلوم الطبية والهندسة البيئية وعلم المواد وعلم النبات ومجال الفيزياء والفلك والأنظمة المدمجة والروبوتات والهندسة الطبية الحيوية وتكنولوجيا الهندسة والكيمياء الحيوية والعلوم السلوكية).

ناقش المحافظ مع الطلاب أفكار مشاريعهم البحثية وطرق التصميم وكيفية عملها ومدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع، وأبدى استعداده لتقديم الدعم لأبناء المحافظة النابغين والمتفوقين علميا فى مختلف المجالات، ومساعدتهم فى النهوض بمستواهم للمساهمة فى تحقيق التنمية ولرفع اسم مصر فى كافة المحافل سواء المحلية و الإقليمية و العالمية،

فيما أضافت وكيل الوزارة أنه سبق هذا المعرض عقد معارض تمهيدية على مستوى الإدارات ،والتي تقدم لها 267 مشروعا بالمرحلة الأولي وتأهل منها 79 مشروعا ، ليتأهل منها أفضل عشرة مشاريع للمشاركة في المسابقة على مستوى الجمهورية، وقد أشرف على اختيار المشروعات الفائزة لجنة تحكيم من موجهى المواد و نخبة من الأساتذة الأكاديميين في عدد من التخصصات العلمية من كليات(العلوم،الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ،الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التربية ،كلية تكنولوجيا الصحة التطبيقية –المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة)