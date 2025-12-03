أخبار بني سويف| المحافظ يشهد احتفالية «التضامن الاجتماعي» بأعياد الطفولة.. ويناقش أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يشهد احتفالية التضامن الاجتماعي بأعياد الطفولة ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفل

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بأعياد الطفولة ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والتي أُقيمت بإحدى قاعات المناسبات بمدينة بني سويف، بحضور الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ محمد بكري رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني وأولياء الأمور.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار التوجيهات المستمرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يضع رعاية الطفل المصري في صدارة أولويات الدولة، ويولي اهتمامًا خاصًا ببناء شخصية النشء ودعم منظومة الحماية الاجتماعية، من منطلق أن الطفولة هي حجر الأساس في بناء الإنسان المصري وصناعة مستقبل الوطن.

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالتواجد وسط الأطفال ومشاركتهم الاحتفال، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تحمل رسالة إنسانية ومجتمعية تعكس اهتمام الدولة بإدخال البهجة على قلوب الأطفال وغرس قيم الانتماء والمواطنة في نفوسهم منذ الصغر، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة في الارتقاء بمنظومة الطفولة المبكرة من خلال تطوير الحضانات ورفع كفاءة العاملين بها وتوفير بيئة تعليمية وتربوية محفزة تشجع الأطفال على الإبداع وتنمية مهاراتهم الفكرية والاجتماعية والثقافية، باعتبارهم مستقبل الأمة وقادة الغد.

محافظ بني سويف يناقش تفعيل مزيد من الإجراءات لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراض أملاك الدولة

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً ،لمتابعة مستجدات وسير العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

وذلك بحضور:"بلال حبش"نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ووكلاء وزارات الزراعة والإسكان ومسؤولى الأملاك والمساحة والشؤون القانونية والاستثمار والأمانة الفنية للجنة البت.

وناقش المحافظ الإجراءات اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراض الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها،بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف ، حيث تمت الإشارة إلى عدد الموافقات على طلبات التقنين ، وإجمالي العقود المحررة.

محافظ بني سويف يناقش جهود وأنشطة فرع المجلس القومي للمرأة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية نشر الوعي المجتمعي، وتعزيز جهود مناهضة العنف ضد المرأة، وإشراك فئات المجتمع المختلفة في بناء بيئة آمنة تحترم حقوق الإنسان وتدعم تمكين المرأة، مشيراً إلى أن المحافظة مستمرة في مساندة المبادرات والبرامج التي تستهدف حماية المرأة والأسرة ورفع الوعي لدى الشباب وتطوير مهاراتهم في مواجهة التحديات المجتمعية.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف والمتضمن استعراضاً موسعًا لأنشطة المجلس القومي للمرأة على مستوى المحافظة، ضمن فعاليات مبادرة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث شملت الأنشطة تنظيم ندوة بعنوان "وعي ومحبة وسلام" التي تناولت أساليب العنف وأشكاله المختلفة وحقوق المرأة، وركزت على نشر الرسائل التوعوية وآليات الوقاية وتأكيد دور المجتمع في حماية المرأة وتعزيز مكانتها، كما شملت الأنشطة تنفيذ ورشة عمل بمديرية الصحة لتدريب الكوادر الصحية على طرق التعرف على حالات العنف وآليات الرصد والإحالة ودعم غرف المشورة ووحدات الرعاية الأولية، وذلك ضمن جهود المجلس للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي