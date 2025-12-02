محافظ بني سويف يشهد احتفالية التضامن الاجتماعي بأعياد الطفولة ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفل

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بأعياد الطفولة ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والتي أُقيمت بإحدى قاعات المناسبات بمدينة بني سويف، بحضور الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ محمد بكري رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني وأولياء الأمور.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار التوجيهات المستمرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يضع رعاية الطفل المصري في صدارة أولويات الدولة، ويولي اهتمامًا خاصًا ببناء شخصية النشء ودعم منظومة الحماية الاجتماعية، من منطلق أن الطفولة هي حجر الأساس في بناء الإنسان المصري وصناعة مستقبل الوطن.

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالتواجد وسط الأطفال ومشاركتهم الاحتفال، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تحمل رسالة إنسانية ومجتمعية تعكس اهتمام الدولة بإدخال البهجة على قلوب الأطفال وغرس قيم الانتماء والمواطنة في نفوسهم منذ الصغر، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة في الارتقاء بمنظومة الطفولة المبكرة من خلال تطوير الحضانات ورفع كفاءة العاملين بها وتوفير بيئة تعليمية وتربوية محفزة تشجع الأطفال على الإبداع وتنمية مهاراتهم الفكرية والاجتماعية والثقافية، باعتبارهم مستقبل الأمة وقادة الغد.

من جانبها أعربت وكيل وزارة التضامن عن تقديرها للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على دعمه المستمر لأنشطة التضامن ومشاركته الأطفال في هذه المناسبة، ناقلةً تحيات وتقدير الوزيرة الدكتورة مايا مرسي للحضور، ومؤكدة أن مديرية التضامن تعمل من خلال خطة متكاملة على تطوير منظومة الحضانات بالمحافظة، وتوفير برامج نفسية وتربوية لبناء شخصية الطفل، ودعم المواهب، وتحقيق الدمج الكامل للأطفال ذوي الهمم، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للأسر المستحقة بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسرة وتنمية الطفل.

بدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت طفلة من إحدى الحضانات، في مشهد عكس ما يحظى به الأطفال من رعاية وانتقاء للمواهب الواعدة، وتضمن الحفل فقرات فنية متنوعة قدمها أطفال الحضانات، شملت عروضًا مسرحية تعبر عن أحلام الأطفال وتُبرز القيم الإيجابية وروح التعاون والانتماء، إلى جانب فقرات بالزي الفرعوني جسدت عمق الحضارة المصرية وأدخلت البهجة على نفوس الحضور، بالإضافة إلى عروض غنائية وحركية أظهرت قدرات الأطفال ومجهود المشرفات في إعدادهم.



وفي ختام الفعاليات أشاد المحافظ بمستوى التنظيم والجهود المبذولة لإخراج الاحتفالية بصورة متميزة، مثمنًا التعاون المثمر بين الجهات التنفيذية والمجتمعية في دعم الطفولة وتنفيذ برامج الرعاية المتكاملة للنشء، كما التقطت الصور التذكارية مع عدد من الأطفال المتميزين في الأنشطة الفنية والثقافية، وذلك وسط أجواء من البهجة والفرحة التي غمرت الصغار وأسرهم.