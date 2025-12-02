قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العرب .. منتخب مصر يدرك التعادل أمام الكويت فى الوقت القاتل
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي يعقبه مؤتمر صحفي غدا
بسعر 56 جنيها.. طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين خلال شهر ديسمبر
الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على "تأشيرات الدخول" و"العمل القنصلي"
حالة الطقس خلال 7 أيام.. مفاجأة في درجات الحرارة وأمطار منتظرة
الأرصاد تحذر: أمطار تضرب بعض المحافظات الأيام القادمة| الطقس
بوتين: أوروبا تعيش في أوهام إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا
سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
كأس العرب.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والكويت
بعد عودة المختطف المصري من مالي .. تفاصيل 10 أيام من الاحتجاز والغموض
30 دقيقة | منتخب مصر يبحث عن هز الشباك .. والكويت يتراجع دفاعياً
تعيين عمرو الليثي وعبد الرحيم كمال عضوين بـ غرفة صناعة السينما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يشهد احتفالية التضامن الاجتماعي بأعياد الطفولة ضمن فعاليات اليوم العالمي للطفل

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بأعياد الطفولة ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل، والتي أُقيمت بإحدى قاعات المناسبات بمدينة بني سويف، بحضور الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ محمد بكري رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني وأولياء الأمور.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار التوجيهات المستمرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يضع رعاية الطفل المصري في صدارة أولويات الدولة، ويولي اهتمامًا خاصًا ببناء شخصية النشء ودعم منظومة الحماية الاجتماعية، من منطلق أن الطفولة هي حجر الأساس في بناء الإنسان المصري وصناعة مستقبل الوطن.

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته بالتواجد وسط الأطفال ومشاركتهم الاحتفال، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تحمل رسالة إنسانية ومجتمعية تعكس اهتمام الدولة بإدخال البهجة على قلوب الأطفال وغرس قيم الانتماء والمواطنة في نفوسهم منذ الصغر، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة في الارتقاء بمنظومة الطفولة المبكرة من خلال تطوير الحضانات ورفع كفاءة العاملين بها وتوفير بيئة تعليمية وتربوية محفزة  تشجع الأطفال على الإبداع وتنمية مهاراتهم الفكرية والاجتماعية والثقافية، باعتبارهم مستقبل الأمة وقادة الغد.

من جانبها أعربت وكيل وزارة التضامن عن تقديرها للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على دعمه المستمر لأنشطة التضامن ومشاركته الأطفال في هذه المناسبة، ناقلةً تحيات وتقدير الوزيرة الدكتورة مايا مرسي للحضور، ومؤكدة أن مديرية التضامن تعمل من خلال خطة متكاملة على تطوير منظومة الحضانات بالمحافظة، وتوفير برامج نفسية وتربوية لبناء شخصية الطفل، ودعم المواهب، وتحقيق الدمج الكامل للأطفال ذوي الهمم، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للأسر المستحقة بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسرة وتنمية الطفل.

بدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت طفلة من إحدى الحضانات، في مشهد عكس ما يحظى به الأطفال من رعاية وانتقاء للمواهب الواعدة، وتضمن الحفل فقرات فنية متنوعة قدمها أطفال الحضانات، شملت عروضًا مسرحية تعبر عن أحلام الأطفال وتُبرز القيم الإيجابية وروح التعاون والانتماء، إلى جانب فقرات بالزي الفرعوني جسدت عمق الحضارة المصرية وأدخلت البهجة على نفوس الحضور، بالإضافة إلى عروض غنائية وحركية أظهرت قدرات الأطفال ومجهود المشرفات في إعدادهم.

وفي ختام الفعاليات أشاد المحافظ بمستوى التنظيم والجهود المبذولة لإخراج الاحتفالية بصورة متميزة، مثمنًا التعاون المثمر بين الجهات التنفيذية والمجتمعية في دعم الطفولة وتنفيذ برامج الرعاية المتكاملة للنشء، كما التقطت الصور التذكارية مع عدد من الأطفال المتميزين في الأنشطة الفنية والثقافية، وذلك وسط أجواء من البهجة والفرحة التي غمرت الصغار وأسرهم.

بني سويف تضامن بني سويف ببا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

محاضرتين ضمن برنامج الدورة العاشرة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات

متحدث الأوقاف محاضرًا لمتدربي الدورة العاشرة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي

الرقية الشرعية

رقية شرعية لعلاج الحسد .. اقرأها على ماء واشربه في الصباح

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة

بالصور

الأكثر توفيرا للوقود.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

فيديو

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

المزيد