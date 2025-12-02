وفد جامعة بنى سويف فى زيارة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025 بنسخته الرابعة

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية وكليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، زيارة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025 بنسخته الرابعة ، وذلك تحت إشراف العقيد خالد نبيل مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، و المقدم طه صلاح مطر نائب مدير إدارة التربية العسكرية . بحضور الدكتور عيد أبو بكر عميد كلية التجارة والدكتورة حنان الزبلاوى عميدة كلية التمريض .

حيث شارك وفد الجامعة في فعاليات افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية ، والذي افتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة 500 شركة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التسليح والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة،

وبحضور عدد من وزراء دفاع الدول الصديقة المشاركة في المعرض، والذي تستضيفه مصر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يقدم المعرض عدد كبير من العروض المتقدمة التى تعكس الريادة المصرية في مجال الصناعات الدفاعية.

واكد الدكتور طارق على إلى أن EDEX 2025 يُعد واحدًا من أهم المعارض الدفاعية في العالم، وواحدًا من أبرز المعارض الدولية المتخصصة، ويقدم منصة متكاملة للتعرف على أحدث منظومات التسليح والتقنيات المتطورة في مجالات الدفاع الجوي والبحري والبري، مشيدا بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية مؤكداً أن تنظيم هذا الحدث العالمي بهذا المستوى يعكس حجم الإنجازات التي تحققت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي قاد نهضة شاملة في مجالات التصنيع العسكري وتطوير منظومات الأمن والدفاع، مؤكدا أن ما يشهده EDEX 2025 من تقنيات حديثة وشراكات دولية هو دليل واضح على المكانة التي وصلت إليها مصر وقدرتها على تنظيم أحداث كبرى تليق باسمها ودورها الإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور عيد أبو بكر أن مشاركة المؤسسات التعليمية في مثل هذه الفعاليات الكبرى تسهم في تعزيز دور البحث العلمي وربطه بالصناعات الدفاعية، من خلال دعم الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقل المعرفة، بما يخدم احتياجات الدولة ويعزز قدراتها الإنتاجية والعسكرية، ويعكس اهتمام الجامعة بدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الابتكار والتطوير في مجالات الصناعات العسكرية والأنظمة الدفاعية الذكية،

واشادت الدكتورة حنان الزبلاوي بحجم المشاركة الدولية الذى يعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة مصر وريادتها الإقليمية حيث ضم المعرض أجنحة دولية تمثل 25 دولة، بحضور عارضين من مختلف أنحاء العالم لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الدفاع والتسليح، كما يشهد مشاركة وفود رسمية من أكثر من 100 دولة، مع توقع استقبال ما يقرب من 45 ألف زائر من المتخصصين والمهتمين بهذه المجالات.