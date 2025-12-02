قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
كحة مستمرة.. غادة إبراهيم تعلن عن إصابتها بمتحور ستراتوس
التفاصيل الكاملة لمفاوضات برشلونة مع موهبة الأهلي .. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد جامعة بنى سويف فى زيارة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025 بنسخته الرابعة

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

 نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية وكليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، زيارة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025 بنسخته الرابعة ، وذلك تحت إشراف العقيد خالد نبيل مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، و المقدم طه صلاح مطر نائب مدير إدارة التربية العسكرية . بحضور الدكتور عيد أبو بكر عميد كلية التجارة والدكتورة حنان الزبلاوى عميدة كلية التمريض .
حيث شارك وفد الجامعة في فعاليات افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية ، والذي افتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة 500 شركة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التسليح والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، 

وبحضور عدد من وزراء دفاع الدول الصديقة المشاركة في المعرض، والذي تستضيفه مصر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يقدم المعرض عدد كبير من العروض المتقدمة التى تعكس الريادة المصرية في مجال الصناعات الدفاعية.
واكد الدكتور طارق على إلى أن EDEX 2025 يُعد واحدًا من أهم المعارض الدفاعية في العالم، وواحدًا من أبرز المعارض الدولية المتخصصة، ويقدم منصة متكاملة للتعرف على أحدث منظومات التسليح والتقنيات المتطورة في مجالات الدفاع الجوي والبحري والبري، مشيدا بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية مؤكداً أن تنظيم هذا الحدث العالمي بهذا المستوى يعكس حجم الإنجازات التي تحققت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي قاد نهضة شاملة في مجالات التصنيع العسكري وتطوير منظومات الأمن والدفاع، مؤكدا  أن ما يشهده EDEX 2025 من تقنيات حديثة وشراكات دولية هو دليل واضح على المكانة التي وصلت إليها مصر وقدرتها على تنظيم أحداث كبرى تليق باسمها ودورها الإقليمي والدولي.
وأوضح الدكتور عيد أبو بكر  أن مشاركة المؤسسات التعليمية في مثل هذه الفعاليات الكبرى تسهم في تعزيز دور البحث العلمي وربطه بالصناعات الدفاعية، من خلال دعم الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقل المعرفة، بما يخدم احتياجات الدولة ويعزز قدراتها الإنتاجية والعسكرية، ويعكس اهتمام الجامعة بدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الابتكار والتطوير في مجالات الصناعات العسكرية والأنظمة الدفاعية الذكية، 
واشادت الدكتورة حنان الزبلاوي بحجم المشاركة الدولية الذى يعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة مصر وريادتها الإقليمية حيث ضم المعرض أجنحة دولية تمثل 25 دولة، بحضور عارضين من مختلف أنحاء العالم لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الدفاع والتسليح، كما يشهد مشاركة وفود رسمية من أكثر من 100 دولة، مع توقع استقبال ما يقرب من 45 ألف زائر من المتخصصين والمهتمين بهذه المجالات.

بني سويف جامعة بني سويف السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

قوات الأمن

أمن قنا ينهي أسطورة تاجر مخدرات بعد ساعات من استشهاد معاون شرطة خلال مداهمة وكر إجرامي

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

جامعة بني سويف

وفد جامعة بنى سويف فى زيارة للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025 بنسخته الرابعة

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفى الشهداء الجديدة

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد