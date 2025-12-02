أخبار بني سويف| بروتوكول تعاون لتعزيز التُبرع بالدم وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يتفقد انتظام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بإهناسيا

يواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولاته وزياراته، لتفقد مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن سلسلة متابعاته الميدانية لمنظومة الخدمات وسير العمل في مختلف القطاعات والمرافق الخدمية ،والتي تتقاطع بشكل مباشر مع الاحتياجات اليومية والأساسية للمواطنين.

حيث زار المحافظ "اليوم" وحدة طب الأسرة بقرية الشوبك التابعة لإدارة اهناسيا الصحية، لمتابعة انتظام ومستوى الخدمة بالوحدات والمنشآت التي تم تنفيذها في قطاع الصحة وذلك في حضور :الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة،أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة اهناسيا،الدكتور محمد طارق مدير الإدارة الصحية.

محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول تعاون في مجال تعزيز التُبرع بالدم

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة وجمعية شريان العطاء في مجال تعزيز التبرع بالدم لتوفير الدم بمُشتقاته.

وقد وقع على البروتوكول: الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ،الدكتور أحمد ريحان أمين صندوق الجمعية، وذلك في حضور، الدكتورة سحر علي مديرة المركز الإقليمي لنقل الدم ببني سويف، الدكتور تامر أحمد المدير التنفيذي للجمعية أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظو

وأثنى المحافظ على محاور البروتوكول الذي يستهدف نشر الوعي بأهمية وضرورة التبرع المنتظم بالدم وتحفيز وتسجيل ورعاية المتبرعين المنتظمين ،وذلك من خلال ترسيخ ثقافة التبرع الطوعي بالدم باعتباره قيمة إنسانية تعكس روح التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، وتمثل مصدرا هاما لدعم المنظومة الصحية لتعزيز الأرصدة من الدم ومشتقاته،مما يسهم بشكل كبير في إنقاذ الجرحي والمصابين والحالات الحرجة

رئيس جامعة بني سويف: استقبال 800 حالة بعيادات العلاج الطبيعي

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، عن إجمالي عدد المترددين على عيادات العلاج الطبيعي بالجامعة خلال شهري اكتوبر نوفمبر، وصل إلى 800 حالة، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس الثقة الكبيرة في الخدمات الصحية التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي، في إطار دورها الرائد في توفير رعاية طبية متميزة للمواطنين داخل المحافظة وخارجها.