الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
"تعزيز الصحة النفسية" ندوة بألسن بني سويف

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظمت كلية الألسن ندوة توعوية بعنوان "تعزيز الصحة النفسية"، وذلك بالتعاون مع اتحاد طلاب من أجل مصر، وبإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مروة محمود عميد الكلية، والدكتورة هبة فوزي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عادل نجدي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هناء محمود وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، والدكتور أحمد فاروق المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر.

وجاءت الندوة، بحضور الدكتور حمادة محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وقدمتها سمر سعودي، المدرب الدولي المعتمد بمنظمة اليونسكو، والتي تناولت خلال اللقاء عدة محاور للتوعية بأهمية الصحة النفسية وطرق تحسين جودة الحياة.

وأكد الدكتور طارق علي، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز مفهوم الصحة النفسية داخل المجتمع الجامعي، ودعم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة وفعّالة. وأوضح أن الجامعة مستمرة في تقديم المبادرات والفعاليات التي تُعنى بالصحة النفسية، لما لها من تأثير مباشر على الأداء الأكاديمي والإبداعي.

وشهدت الندوة ، تنفيذ عدد من التدريبات العملية التي طُبّقت على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بهدف تعزيز مهارات التحكم في الضغوط وتحسين التفاعل الإيجابي، مما أسهم في تحقيق تفاعل واسع واستفادة ملموسة لدى الحضور.


 

ألسن بني سويف بني سويف جامعة بني سويف

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

غلا

هيئة الكتاب تصدر التيسير والاعتبار للأسدي .. عمل تراثي يكشف جذور الفكر الاقتصادي المصري

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024.. أرقام تثير القلق

الزواج يتراجع والطلاق يرتفع في 2024 .. أرقام تثير القلق

مكتبة مصر العامة

شبكة مكتبات مصر العامة المتنقلة تحصد جائزة التميز في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات بقطر

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

