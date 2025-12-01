"تعزيز الصحة النفسية" ندوة بألسن بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظمت كلية الألسن ندوة توعوية بعنوان "تعزيز الصحة النفسية"، وذلك بالتعاون مع اتحاد طلاب من أجل مصر، وبإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مروة محمود عميد الكلية، والدكتورة هبة فوزي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عادل نجدي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هناء محمود وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، والدكتور أحمد فاروق المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر.

وجاءت الندوة، بحضور الدكتور حمادة محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وقدمتها سمر سعودي، المدرب الدولي المعتمد بمنظمة اليونسكو، والتي تناولت خلال اللقاء عدة محاور للتوعية بأهمية الصحة النفسية وطرق تحسين جودة الحياة.

وأكد الدكتور طارق علي، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز مفهوم الصحة النفسية داخل المجتمع الجامعي، ودعم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة وفعّالة. وأوضح أن الجامعة مستمرة في تقديم المبادرات والفعاليات التي تُعنى بالصحة النفسية، لما لها من تأثير مباشر على الأداء الأكاديمي والإبداعي.

وشهدت الندوة ، تنفيذ عدد من التدريبات العملية التي طُبّقت على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بهدف تعزيز مهارات التحكم في الضغوط وتحسين التفاعل الإيجابي، مما أسهم في تحقيق تفاعل واسع واستفادة ملموسة لدى الحضور.



