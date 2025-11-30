قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
ثروت الزيني: صلاحية كميات من الدواجن المجمدة في المجمعات قاربت على الانتهاء
ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة ينفرد بالصدارة وريال مدريد يتراجع
أبوشقة يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أسباب إلغاء نتائج 49 دائرة انتخابية
مصطفى غريب يكشف عن مشاركته فى ماراثون رمضان 2026
خالد الغندور: بولولو يرفض عرض الأهلي ويفضل البقاء في أوروبا
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
إثارة البلبلة.. كواليس ومفاجآت عن فيديوهات الأكيلانس وسلطانجي
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد إجراءات تشغيل محطات المياه بكامل طاقتها وغلق وتشميع مركز طبي غير مُرخص وتحرير محاضر

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يتفقد إجراءات تشغيل محطات المياه بكامل طاقتها وانتظام الخدمة
واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،صباح اليوم، متابعته الميدانية للإجراءات التي جرى تنفيذها بشأن تأثر خدمة مياه الشرب نتيجة التوقف المؤقت الذي شهدته "أمس" بعض محطات المياه، وذلك بعد قيام شركة مياه الشرب باتخاذ إجراء احترازي عقب ملاحظة بقعة زيت بمجرى نهر النيل الغربي.

واطمأن المحافظ خلال جولته على الجاهزية الفنية والتشغيلية لمكونات منظومة مياه الشرب، موجهاً برفع درجة الاستعداد، وتعزيز أعمال الرصد والمتابعة الدقيقة للتحركات داخل المجرى المائي،مع التشديد على التنسيق الكامل بين الجهات المختصة لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ.

بني سويف.. غلق وتشميع مركز طبي غير مُرخص وتحرير محاضر والتحفظ على سلع مجهولة المصدر
أشرف اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد،على حملة ميدانية نفذتها لجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف وذلك في حضور  أأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة
أسفرت الحملة عن تنفيذ الغلق الإداري لمركز طبي لعلاج الإصابات والتأهيل يدار بدون ترخيص، وانتحال صفة طبيب ،بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لمنشآت ومحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لحيازة سلعة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على مصدرها ،وتم التحفظ على 10 شكاير فول ، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

كان السكرتير العام المساعد قد عقد اجتماعا"بمكتبه"بأعضاء اللجنة، ناقش خلاله تنفيذ مزيد من الإجراءات لتعزيز جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون

تعرف على الوظائف المطلوبة في "ملتقى بني سويف التوظيفي" الأربعاء 3 ديسمبر
تنظم محافظة بني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ملتقى توظيفيًا شاملًا يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر نادي الإدارة المحلية (كورنيش النيل)، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الحكومة المرتبط بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في محاورها الأربعة، ودعم جهود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وبالتزامن مع فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع، إضافة إلى تزامن الملتقى مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (3 ديسمبر).
 

وأشارت سلمى فتحي، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، إلى أن المحافظة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا الملتقى تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الخاصة بدعم المرأة والشباب وتمكينهم اقتصاديًا، مؤكدة متابعة المحافظ المستمرة لكافة ترتيبات الملتقى لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة لأبناء المحافظة.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز

لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور.. شاهد

الحمل

أسباب احتباس السوائل أثناء الحمل .. وطريقة علاجه

الخبز البلدي

طريقة عمل الخبز البلدي في المنزل

بالصور

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

فيديو

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد