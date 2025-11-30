أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد إجراءات تشغيل محطات المياه بكامل طاقتها وغلق وتشميع مركز طبي غير مُرخص وتحرير محاضر

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يتفقد إجراءات تشغيل محطات المياه بكامل طاقتها وانتظام الخدمة

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،صباح اليوم، متابعته الميدانية للإجراءات التي جرى تنفيذها بشأن تأثر خدمة مياه الشرب نتيجة التوقف المؤقت الذي شهدته "أمس" بعض محطات المياه، وذلك بعد قيام شركة مياه الشرب باتخاذ إجراء احترازي عقب ملاحظة بقعة زيت بمجرى نهر النيل الغربي.

واطمأن المحافظ خلال جولته على الجاهزية الفنية والتشغيلية لمكونات منظومة مياه الشرب، موجهاً برفع درجة الاستعداد، وتعزيز أعمال الرصد والمتابعة الدقيقة للتحركات داخل المجرى المائي،مع التشديد على التنسيق الكامل بين الجهات المختصة لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ.

بني سويف.. غلق وتشميع مركز طبي غير مُرخص وتحرير محاضر والتحفظ على سلع مجهولة المصدر

أشرف اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد،على حملة ميدانية نفذتها لجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف وذلك في حضور أأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة

أسفرت الحملة عن تنفيذ الغلق الإداري لمركز طبي لعلاج الإصابات والتأهيل يدار بدون ترخيص، وانتحال صفة طبيب ،بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لمنشآت ومحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لحيازة سلعة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على مصدرها ،وتم التحفظ على 10 شكاير فول ، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

كان السكرتير العام المساعد قد عقد اجتماعا"بمكتبه"بأعضاء اللجنة، ناقش خلاله تنفيذ مزيد من الإجراءات لتعزيز جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون

تعرف على الوظائف المطلوبة في "ملتقى بني سويف التوظيفي" الأربعاء 3 ديسمبر

تنظم محافظة بني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ملتقى توظيفيًا شاملًا يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر نادي الإدارة المحلية (كورنيش النيل)، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الحكومة المرتبط بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في محاورها الأربعة، ودعم جهود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وبالتزامن مع فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع، إضافة إلى تزامن الملتقى مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (3 ديسمبر).



وأشارت سلمى فتحي، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، إلى أن المحافظة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا الملتقى تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الخاصة بدعم المرأة والشباب وتمكينهم اقتصاديًا، مؤكدة متابعة المحافظ المستمرة لكافة ترتيبات الملتقى لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة لأبناء المحافظة.