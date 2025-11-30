محافظ بني سويف يتابع جهود التأمين الصحي في دعم وتطوير الخدمات الطبية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية الاستمرار في تنفيذ خطوات التطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية بالمحافظة، بما يتسق وجهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الصحة، مؤكدًا استمرار المتابعة لتوفير خدمة طبية تليق بمواطني بني سويف، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي يشهد خطوات متتابعة لتحسين الخدمة وتخفيف الأعباء عن المرضى في مختلف مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير فرع التأمين الصحي، والذي عرضه الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام الفرع، وتضمن الإشارة إلى أبرز الجهود الحديثة التي نفذها الفرع خلال الفترة الماضية بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية.

حيث أوضح مدير الفرع أن جهود تحسين الخدمة شملت افتتاح صيدليتين جديدتين بعيادتي السلام وبني سويف الشاملة، بما يسهم في تخفيف التكدس وتسهيل حصول المرضى على العلاج، إلى جانب التعاقد مع 20 صيدليًا جديدًا لدعم الكوادر البشرية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما تم توريد مجموعة من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة تشمل جهاز أوتوكلاف، وجهاز صورة الدم، وجهاز كيمياء الدم، بالإضافة إلى ٤ حضانات معمل، بإجمالي تكلفة تقديرية بلغت 760 ألف جنيه، فضلًا عن العمل على توريد ٣ بروب لتشغيل خدمة الإيكو داخل عيادات التأمين الصحي ببني سويف لأول مرة.

وتضمن التقرير الإشارة إلى توفير سيارة "ثلاجة" لحفظ ونقل الأدوية الحساسة مثل الأنسولين، لضمان جودة سلسلة الإمداد الدوائي وسلامتها، إلى جانب إعادة تشغيل الصيدليات بالعيادات المسائية في عيادات الشاملة والسلام وإهناسيا والواسطى وناصر، بما يعزز إتاحة الخدمة الدوائية طوال اليوم ويخفف الضغط على الفترات الصباحية.

وفي إطار تحسين تجربة المنتفعين، أشار التقرير إلى تخصيص رقم واتساب لتلقي الاستفسارات اليومية حول نواقص الأدوية على الرقم 01035686244، مع تحديد مواعيد الرد من الساعة ٨ صباحًا حتى ٢ ظهرًا، إضافة إلى تخصيص فترة بنهاية مواعيد العمل الصباحية لحجز الكشف الطبي لكبار السن من أصحاب المعاشات والأرامل بهدف تيسير الإجراءات ومنع التزاحم.

كما أعلن الفرع عن تخصيص فترات زمنية محددة للحجز الإلكتروني داخل العيادات، بما يضمن سرعة وسهولة تقديم الخدمة الطبية للفئات الأكثر احتياجًا.