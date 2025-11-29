إعلام بني سويف تشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA

شارك وفد كلية الإعلام بجامعة بني سويف برئاسة الدكتور ممدوح مكاوي، عميد الكلية، والدكتورة إنجي أبو العز مدير برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينمائي بإعلام الأهلية والأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية، والدكتور أحمد شحاته مدير برنامج الصحافة الرقمية بإعلام الأهلية والأستاذ المساعد بقسم الصحافة بالكلية، في فعاليات المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA، الذي انطلق اليوم تحت عنوان "تأثيرات الإعلام: القيم الأخلاقية والتطور التكنولوجي".

حضر المؤتمر عدد من الأكاديميين والباحثين وصناع المحتوى الإعلامي والطلاب، حيث شاركوا في جلسات وورش عمل تناولت تأثير المنصات الإعلامية الرقمية على قيم المجتمع والسلوك الأخلاقي، وأثر التقدم التكنولوجي على أخلاقيات الإعلام والقيم المهنية، إضافة إلى تقييم الممارسات الإعلامية أخلاقياً من قبل الصحفيين والمؤثرين والمؤسسات الإعلامية.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح مكاوي، عميد الكلية، أن مشاركة الكلية في المؤتمر تهدف إلى تعزيز التواصل الأكاديمي مع المؤسسات الإعلامية، وإتاحة الفرصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لاكتساب خبرات عملية في مواجهة التحديات الإعلامية الحديثة، بما يسهم في تطوير قدراتهم المهنية والأكاديمية.



