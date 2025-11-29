قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس قمر الوكالة 6 أشهر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
ريلمي تعود إلى الساحة بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
بعد أحداث الأهلي| خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي
تقديرا لمواقفه التاريخية.. أبو العينين يقترح إرسال برقية شكر للرئيس السيسي
محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة وجهود مديرية الزراعة المنفذة خلال شهر نوفمبر الجاري

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف


أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة الملفات الزراعية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يعد أحد المكونات الاقتصادية المحورية وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التوسع في البرامج والمبادرات الداعمة للمزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الدوري الذي عرضه المهندس أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، متضمنًا ملخصًا لجهود وأنشطة المديرية المنفذة خلال نوفمبر الجاري، حيث شملت الأعمال الرقابية والميدانية والإرشادية والتنفيذية في مختلف إدارات القطاع الزراعي.

حيث تضمن التقرير تنفيذ إدارة الإرشاد الزراعي 25 ندوة وزيارة منزلية وحقلية تناولت موضوعات تخص محصول القمح ومحو أمية المزارعين وتنظيم الأسرة ومكافحة القوارض، واستفاد منها أكثر من 340 مزارع، إلى جانب توفير 550 شيكارة قمح لمركز إهناسيا ضمن مبادرة "ازرع"، كما أوضح التقرير أن إدارة الإنتاج الحيواني أصدرت 22 ترخيصًا لمحال الأعلاف ونفذت 10 معاينات لمزارع الإنتاج الحيواني و18 معاينة لمزارع الدواجن و3 معاينات لمراكز تجميع الألبان، فيما تم خلال تلك الفترة إزالة 613 حالة تعدٍ على مساحة 22 فدانًا و13 قيراطًا تمت إزالتها في حينها.

وشملت الجهود تنفيذ المرور على زراعات الموز بالتعاون مع اللجنة العلمية من مركز ببا لفحص الإصابات بمرض التورد والتبرقش، إلى جانب المرور على زراعات الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والصوب وتقديم التوصيات الفنية اللازمة لزيادة الإنتاجية، علاوة على الانتهاء من التقدير الصيفي لمحاصيل الخضر والفاكهة والمحاصيل الطبية والعطرية. وتم المرور على 12 فدانًا من الموالح بقرية أشمنت مركز ناصر وكانت حالتها جيدة مع بدء جمع محصول البرتقال، إضافة إلى متابعة 20 فدانًا من العتر المحمل على الثوم بمركز ناصر، ومتابعة زراعات الشيح والبابونج بسمسطا، فضلاً عن المرور على 20 فدانًا من الطماطم بقرية فزارة مركز ببا.

وتضمن التقرير جهود إدارة المراجعات والحوكمة في بحث الشكاوى وتنفيذ حملات مرورية لإزالة التعديات في المهد، ومتابعة أعمال التعاونيات وفحص أعمال الجمعية المشتركة بإهناسيا وببا وناصر استعدادًا للموسم الشتوي، كما أوضح تقرير إدارة الأراضي والمياه أنه تم حسم جميع الشكاوى الواردة للقطاع ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية وعقد اجتماع مع لجنة الري لمناقشة السياسات ووضع آليات للحلول، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة لإقامة حقلين إرشاديين بالأراضي القديمة والجديدة بمركز إهناسيا، ومتابعة أعمال المشروع الإيطالي للتنمية المتكاملة بقرية براوة، والمشاركة في اجتماع ديوان عام المحافظة بشأن تكاليف مشروعات الري المطور والصرف واسترداد مستحقات الدولة، إلى جانب التنسيق مع إدارة إهناسيا بشأن تطوير المساقي على ترعة براوة.

كما تم التعامل مع عدد من الشكاوى الفردية للمزارعين في قرى بهبشين والحلابية وعزبة إسكندر، حيث تم الاتفاق على تطهير المسقى، والتنسيق مع الإدارة العامة للصرف بشأن شكوى أخرى، وفيما يتعلق بإدارة المكافحة، فقد تم تنفيذ دورة تدريبية للمديرين المسؤولين عن الاتجار في المبيدات، ومتابعة الإصابات الزراعية والتنبيه بطرق المكافحة السليمة، وتنفيذ حملة لمكافحة القوارض عقب المحاصيل الصيفية وتوزيع الطعوم على الجمعيات.

وأشار التقرير إلى زراعة 5750 فدانًا من المحاصيل الشتوية، ومنها القمح والبنجر والبصل والثوم والطماطم والبطاطس والنعناع، فيما أوضح موقف كارت الفلاح تسجيل 274397 استمارة حتى الآن، منها 274292 تم تسجيلها فعليًا، كما بيّن تقرير إدارة المحاصيل السكرية زراعة 33267 فدانًا ضمن الزراعات التعاقدية لمحصول بنجر السكر من إجمالي 37593 فدانًا متعاقدًا عليها لصالح مصنعي القناة بالمنيا والفيوم، بينما كشف البيان اليومي لحركة الأسمدة عن صرف 12093 طنًا من سماد اليوريا والنترات منذ بداية الموسم.

بني سويف الفشن زراعة بني سويف

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

بيطري الشرقية يفتش علي 12 ألف و 750 رأس ماشية في 17 مجزر حكومي

قومي المرأة بالشرقية يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

صحة الشرقية تنفذ 75 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم

