أخبار بني سويف| المحافظ يحصل على درجة الدكتوراة.. افتتاح مسجدين في ببا وناصر

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يحصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال حول تطبيقات الحكومة الإلكترونية ودورها في تعزيز الحوكمة

حصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على درجة الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA) من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بمدينة الشيخ زايد، وذلك بعد مناقشة رسالته بعنوان: "تأثير استخدام تطبيقات الحكومة الإليكترونية على تعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية – دراسة تطبيقية على المراكز التكنولوجية في محافظة بني سويف"، والتي جرت مناقشتها بحضور نخبة من الشخصيات التنفيذية والأكاديمية.

وأكد مدير إعلام محافظة بني سويف سعيد رمضان، أن فعاليات المناقشة شهدت حضورًا رفيع المستوى ضم: اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء السابق، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والنائب بلال حبش نائب محافظ بني سويف والأستاذ الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، والدكتور عاصم سلامة النائب السابق لمحافظ بني سويف، والنائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، والدكتورة رشا راغب النائب الأول لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية، بجانب قيادات أمنية وتنفيذية مرموقة.

بتكلفة 5 مليون جنيهًا: محافظ بني سويف ينيب رؤساء المدن في افتتاح مسجدي " الحكيم الجديد والهدي النبوي " بمركزي ببا وناصر



أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي ببا وناصر في افتتاح مسجدين بقرية سدس وعزبة راشد محمد، ضمن خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة دور العبادة، وعمارة بيوت الله.

حيث افتتح العميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة ببا مسجد الحكيم الجديد بقرية سدس، " إحلال وتجديد" على مساحة 370 متراً، وبتكلفة 4 ملايين جنيهًا "جهود ذاتية"، وذلك بحضور مسؤولي الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف، وأقيمت شعائر صلاة الجمعة عقب افتتاح المسجد.

بني سويف .. إنهاء خصومة بين عائلتي الشحاتية وآل يوسف بصفط راشين مركز ببا

في لفتة إنسانية راقية، ومشاركة مجتمعية رائدة، تجسَّدت فيها معاني المروءة والوفاق، شهدت إدارة أوقاف ببا بقرية صفط راشين جلسة صلح تاريخية بين عائلتي الشحاتية و آل يوسف، قام الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، يرافقه الشيخ رجب حسين مدير الإدارات، والشيخ مصطفى رمضان مدير الإدارة، والشيخ محمود عامر مسؤول الإرشاد، وعدداً من كبار ووجهاء وعمد وشيوخ قرية صفط راشين.حيث كان على رأس الحضور المستشار أحمد عباس جاب الله، والحاج شعبان الزغبي والحاج ربيع، والحاج أحمد عبدالحكيم شيخ الناحية، والشيخ وليد محمود شيخ ناحية فزارة، والحاج مصطفى سعد عبداللطيف، والشيخ مجاهد عبدالخالق عبود كبير أئمة بالمعاش، والشيخ مجدي محمود كبير أئمة بالمعاش، والعمدة سامح محمد أمين جيرة، والحاج محروس سيد جنيدي، إلى جانب جمع غفير من أهالي القرية، ولفيف من السادة الأئمة والعلماء.