بتكلفة 5 مليون جنيهًا: محافظ بني سويف ينيب رؤساء المدن في افتتاح مسجدي " الحكيم الجديد والهدي النبوي " بمركزي ببا وناصر

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي ببا وناصر في افتتاح مسجدين بقرية سدس وعزبة راشد محمد، ضمن خطة وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة دور العبادة، وعمارة بيوت الله.

حيث افتتح العميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة ببا مسجد الحكيم الجديد بقرية سدس، " إحلال وتجديد" على مساحة 370 متراً، وبتكلفة 4 ملايين جنيهًا "جهود ذاتية"، وذلك بحضور مسؤولي الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف، وأقيمت شعائر صلاة الجمعة عقب افتتاح المسجد.

كما افتتح شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر مسجد الهدي النبوي بعزبة راشد محمد، وذلك عقب انتهاء أعمال الصيانة والتطوير، التي شملت رفع كفاءة المبنى والمرافق على مساحة 200 متر، وبتكلفة 980 ألف جنيهًا بجهود ذاتية أيضاً، وقد أُديت صلاة

رفدته لما اولبيا الامور افتروا عليه .. بعتذرلك على تسرعي وبعلن حفل تكريم والاستاذة زينب المشرفة وطلبوا مني تكريمهم وان شاء تختاروا هنطلعمن عملاة