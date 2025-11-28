أجمل دعاء في صباح يوم الجمعة .. ردده بعد الفجر

يوم الجمعة من أعظم أيام الله عز وجل ، فهو عيد المسلمين في الأرض وعيد للملائكة في السماء ، خصه الله عز وجل بأحب العبادات إليه وهي الدعاء ، وزيادة في فضل هذا اليوم خصه الله عز وجل بساعة إجابة إذا صادفها عبد مسلم حقق الله له ما تمنى ، فلم يحددها الله حتى يجتهد المسلمين في الدعاء طوال اليوم ، ومن بين الأدعية التي يبحث عنها كثير من الأشخاص دعاء جميل صباح يوم الجمعة ، حتى يبدأوا يومهم بالدعاء ، ومن هذه الأدعية نذكرها في التقرير التالي ..

أجمل دعاء صباح يوم الجمعة

اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام اهدنا فيمن هديت وعافينا في من عافيت واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.

آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.

فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك.

اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين سبحانك إني كنت من الظالمين.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو علي كل شيء قدير.

يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لقلب قريب من قلبي.

اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

أفضل أدعية صباح الجمعة

اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك.

ولا تمنع عنى مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عنى برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أرزقنا حبك وحب من يحبك.

كذلك اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين.

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.

اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين.

أيضا اللهم اغفر لي وعافني، واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك.

كما اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي.

وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي.

دعاء صباح الجمعة مكتوب

وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي يا أرحم الراحمين.

اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.

الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك.

اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني.

اللهم نور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري.

وان تغسل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت.

أدعية يوم الجمعة الساعة الأخيرة

مع صباح الجمعة يا رب ادعوك دعاء لا أعرف كيف أرتبها فأنت تبصر الفؤاد وتلمس حاجة القلب بيدك.

مع صباح يوم الجمعة اللهم ازرع في أرواحنا طمأنينة لا تغادرنا ابدآ.

اللهم في صباح يوم الجمعة إنا نستغفر لك من كل ذنب يكون سبب في قطع الرجاء ورد الدعاء وتوارد البلاء و ترادف الهموم وتضاعف الغموم.

اللهم في صباح يوم الجمعة الفضيلة دعوتك لنفسي أدعوك لمن فيك أحبهم بأن ترزقهم بكل خفقة قلب فرجا.

وبكل طرفة عين مخرجا وبكل صباح عفوا وبكل مساء صفوا.

اللهم في صباح يوم الجمعة ارحم كل من بكت أعيننا على فراقهم وتوسد رأسه القبر اللهم اجعله من أسعد عبادك في قبره يا رب.

وفي صباح الجمعة اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا واقض حوائجنا ويسر أمورنا وجنبنا سوء أنفسنا وسوء الآخرين يا رب.

اللهم في صباح يوم الجمعة أفرحنا بخبر جميل واشف كل مريض وأجعل هذه الجمعة استجابة لكل دعاء آمين يا رب العالمين.

في صباح يوم الجمعة نسألك خيرا في أي اختيار ونورا في كل عتمة وتيسيرا لكل عسير وواقعا لكل حلم جميل.

اللهم في صباح هذه الجمعة هب لنا من نورك نورا نستضيء به ما أحييتنا يهزم ظلمتنا وينشر الرضى في نبضاتنا حتى نبصر طريق رضاك فلا نضل أبد.

اللهم في صباح يوم الجمعة أفرحنا بخير جميل واشف كل مريض وارحم كل ميت وشرح صدورنا واجعل هذه الجمعة استجابة لكل دعاء.

صبحك المولى العظيم وبلغك عفوه وغفرانه وجعلك من السابقين العظماء إلى روضات جناته وأكرمك بالنظر في وجهه الكريم.

وأسعدك كما يسعد الشهيد بصحبة أهله وخلانه، غداة الخير والطاعة يفوح بعطر الفل وريحانه وجمعة مباركه إن شاء الله.

اللهم في يوم الجمعة هب لنا الرضا ونعمنا برضاك واقذف في قلوبنا رجاءك.

كما واقطع رجاءنا عمن سواك وامنحنا شرف تقواك واجعلني ممن يعبدك كأنه يراك.