دعاء يوم الجمعة للرزق والبركة .. أجمل الأدعية المستجابة

دعاء يوم الجمعة للرزق والبركة .. يعتبر يوم الجمعة من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وله مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهو اليوم الذي أنزل الله فيه فضائل عديدة وخصه بساعة استجابة للدعاء، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم وفيه أُدخل الجنة وفيه أُخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» ، وبهذه المكانة العظيمة، يحرص المسلمون على استغلال هذا اليوم المبارك في الطاعات والدعاء إلى الله تعالى بالخير والبركة في حياتهم وأعمالهم وأرزاقهم.

أدعية يوم الجمعة للرزق

يمكن للمسلم أن يدعو الله تعالى في يوم الجمعة بالأدعية الخاصة بالرزق الحلال والبركة في المال والأهل والأولاد، ومن أبرز هذه الأدعية:

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلِك عن فضلِ من سواك.



اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب، واجعل لي في كل خطوة توفيقًا وسعة في الرزق.



اللهم ارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا، وبارك لي فيه، واغنني بفضلك عمن سواك.



اللهم اجعل رزقي من حلال، وبارك لي فيه، ووفّقني لكل خير.

اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلّة والذلّة، وأعوذ بك أن أظلِم أو أُظلَم.



اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا، وعملاً مباركًا، وبارك لي فيما رزقتني.

أدعية البركة في يوم الجمعة

ويستحب أيضًا الدعاء بالبركة في المال والعائلة والأعمال المختلفة في يوم الجمعة، ومن أمثلة هذه الأدعية:

اللهم اهْدِني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولّني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقِنِي شرَّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك.



اللهم اغفر لي ذنبي ووسّع لي في داري وبارك لي في رزقي.

اللهم في يوم الجمعة المبارك بشّرني بما يسرّني، وأبعد عني ما يضرّني، اللهم أعِن لي ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وارزقني البركة في المال والأهل والولد، عليّ يا أكرم الأكرمين.



ربّ أسألك في يوم الجمعة أن تسكن البركة في أموري كلها، اللهم ارزقني، واهدني، واكفني، وبارك لي فيما أعطيتني، يا واسع الفضل والكرم.



اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير كله، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أعطني رحمة تُغنيني عن رحمة من سواك.

يُذكر أن هذه الأدعية يمكن ترديدها في يوم الجمعة المبارك وفي كل يوم للتقرب إلى الله عز وجل وطلب الرزق والبركة، مع اليقين بأن الدعاء من أهم أسباب استجابة الله للعبد وتحقيق الخير والسرور في الحياة.

دعاء للأهل يوم الجمعة

- اللهم اغفر لأهلي وبارك في أعمارهم وأعمالهم.

- اللهم ارحم من توفي منهم واجعل مثواهم الجنة.

- اللهم احفظهم من كل سوء ووفّقهم لما تحب وترضى.

- اللهم اجعل يوم الجمعة يوم بركة وسعادة لهم، واغمرهم برحمتك ومغفرتك.

- اللهم اجعل تجمعنا في الدنيا سببًا لجمعنا في الجنة.