قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
سفير موسكو بلندن: مصادرة الأصول الروسية في بريطانيا سرقة
دعاء يوم الجمعة للرزق والبركة .. أجمل الأدعية المستجابة
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني في برشلونة
أوروبا تجهز ردودا سيبرانية ومناورات لمواجهة حرب روسيا الهجينة
لو مادفعتش هنقطع الكهرباء.. حقيقة تلك الرسالة
أوكرانيا: لن نوافق على التنازل عن الأراضي لإنهاء الحرب مع روسيا
سببان لنفاد رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع
الأمين العام للتعاون الإسلامي يشيد بالدور الريادي لمصر في دعم العمل المشترك
سوريا.. تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي خلال عملية إسرائيلية في ريف دمشق
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
ما أثر الزواج على الذمة المالية للزوجة؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء يوم الجمعة للرزق والبركة .. أجمل الأدعية المستجابة

دعاء يوم الجمعة للرزق والبركة
دعاء يوم الجمعة للرزق والبركة
عبد الرحمن محمد

دعاء يوم الجمعة للرزق والبركة .. يعتبر يوم الجمعة من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وله مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهو اليوم الذي أنزل الله فيه فضائل عديدة وخصه بساعة استجابة للدعاء، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم وفيه أُدخل الجنة وفيه أُخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» ، وبهذه المكانة العظيمة، يحرص المسلمون على استغلال هذا اليوم المبارك في الطاعات والدعاء إلى الله تعالى بالخير والبركة في حياتهم وأعمالهم وأرزاقهم.

 أدعية يوم الجمعة للرزق

يمكن للمسلم أن يدعو الله تعالى في يوم الجمعة بالأدعية الخاصة بالرزق الحلال والبركة في المال والأهل والأولاد، ومن أبرز هذه الأدعية:

 اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلِك عن فضلِ من سواك.


 اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب، واجعل لي في كل خطوة توفيقًا وسعة في الرزق.


 اللهم ارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا، وبارك لي فيه، واغنني بفضلك عمن سواك.


 اللهم اجعل رزقي من حلال، وبارك لي فيه، ووفّقني لكل خير.
 اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلّة والذلّة، وأعوذ بك أن أظلِم أو أُظلَم.


 اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا، وعملاً مباركًا، وبارك لي فيما رزقتني.

 أدعية البركة في يوم الجمعة

ويستحب أيضًا الدعاء بالبركة في المال والعائلة والأعمال المختلفة في يوم الجمعة، ومن أمثلة هذه الأدعية:

 اللهم اهْدِني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولّني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقِنِي شرَّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك.


 اللهم اغفر لي ذنبي ووسّع لي في داري وبارك لي في رزقي.
 اللهم في يوم الجمعة المبارك بشّرني بما يسرّني، وأبعد عني ما يضرّني، اللهم أعِن لي ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وارزقني البركة في المال والأهل والولد، عليّ يا أكرم الأكرمين.


 ربّ أسألك في يوم الجمعة أن تسكن البركة في أموري كلها، اللهم ارزقني، واهدني، واكفني، وبارك لي فيما أعطيتني، يا واسع الفضل والكرم.


 اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير كله، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أعطني رحمة تُغنيني عن رحمة من سواك.

يُذكر أن هذه الأدعية يمكن ترديدها في يوم الجمعة المبارك وفي كل يوم للتقرب إلى الله عز وجل وطلب الرزق والبركة، مع اليقين بأن الدعاء من أهم أسباب استجابة الله للعبد وتحقيق الخير والسرور في الحياة.

دعاء للأهل يوم الجمعة
- اللهم اغفر لأهلي وبارك في أعمارهم وأعمالهم.

- اللهم ارحم من توفي منهم واجعل مثواهم الجنة.

- اللهم احفظهم من كل سوء ووفّقهم لما تحب وترضى.

- اللهم اجعل يوم الجمعة يوم بركة وسعادة لهم، واغمرهم برحمتك ومغفرتك.

- اللهم اجعل تجمعنا في الدنيا سببًا لجمعنا في الجنة.

يوم الجمعة دعاء للرزق دعاء للبركة الأدعية المستجابة دعاء يوم الجمعة للرزق أدعية يوم الجمعة للرزق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

الانفلونزا الجديدة

بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

فيروس ماربورج

أسباب الإصابة بفيروس ماربورج وطرق انتشاره

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

ترشيحاتنا

العوضي

أحمد العوضي يروج لمسلسل علي كلاي مع درة

نجاة الصغيرة

نجاة الصغيرة تتصدر ترنيد جوجل

الفنانة دوللي شاهين

دوللي شاهين: أتمنى تجسيد شخصية كليوبترا.. وفخورة بالمتحف المصري الكبير

بالصور

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد